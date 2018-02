Arap Aleviliğine dair kitap Seyhan’da tanıtıldı

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in Arap Aleviliğine, Nusayrilere dair yazdığı kitap Adana Seyhan Belediyesindeki etkilikte tanıtıldı.

Halil İMREK

Adana

Doçent Doktor Ali İhsan Ökten’in “Anadolu’nun Sırlı Aynası: Arap Aleviler/Nusayriler” konusunda yazdığı kitabın tanıtımı önceki gün Adana Seyhan Belediyesinde yapıldı. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte; kitap tanıtımının yanı sıra, fotoğraf sergisi, müzik dinletisi ve “Çokkültürlülük ve Hoşgörü Kapsamında Arap Aleviliği” konulu bir söyleşi düzenlendi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sendika, meslek odası, Alevi Derneği, siyasi parti başkan ve yöneticileri, hekimler ve sağlık çalışanlarının yanı sıra çok sayıda edebiyatsever katıldı. Etkinlikte yazar Ökten, kitaplarını da imzaladı.

Adana Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi Klinik Şefi ve aynı zamanda Adana Tabip Odası Başkanı olan Ökten, cerrahlıktaki başarısını yazarlıkta da göstererek birçok kitap yazdı. Yeni kitabını ise çok farklı inanç ve etnik kimliği bünyesinde barındıran ülkemizde, Arap Aleviler (Nusayriler) ile ilgi hazırladığı kitabı Karahan kitapevinden çıktı.

AMACIM BELGESEL BİR ÇALIŞMA YAPMAKTI

Grup Mukavemet’in müzik dinletisi eşliğinde katılımcıların aldığı kitapların imzalanması ve fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından söyleşi gerçekleştiren Ökten, bu konuda uzun süre çalıştığını söyledi. Ökten, amacının Nusayriliğin/Arap Aleviliğinin tarihinden başlayarak siyasi, sosyal, ekonomik, eğitim ve coğrafi yapılanmasıyla ilgili konularda, içinde fotoğrafların bulunduğu belgesel niteliğinde bir çalışma hazırlamak olduğunu dile getirdi.

‘DÜNYAMIZ BİR KÜLTÜR BAHÇESİDİR’

İnsan topluluklarının nerede ve ne zaman yaşamış olursa olsun her zaman manevi bir güce dayanma ihtiyacı duyduğunu sözlerine ekleyen Ökten, “İnsanoğlu, günümüzün modern insanlarına kadar geçen süreyi değişik inançlara ve varlıklara inanarak başarmıştır. Aynı doğa parçasını paylaşan insanların birbirleriyle olumlu ilişkiler kurabilmesi için birbirlerini daha iyi tanımaları ve anlamaları gerekmektedir. Bunun içinde ortak bir kültüre sahip olması gereklidir. Kültürün önemli bir bölümünü dinsel inançlar oluşturur. Bu nedenle kültürel incelemelerde din önemli bir unsurdur. Bu tanıma göre Arap Aleviliğinin inanç temelli bir kültürel kimlik olduğu bir gerçektir. Yaşar Kemal, kültür üzerine şöyle söylemiştir. Ne büyük mutluluktur ki dünyamız hala on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Her kültürün bir rengi, bir kokusu vardır. Arap Alevi kültürü de bu kültür bahçesinin bir çiçeğidir.” dedi. (Adana/EVRENSEL)

www.evrensel.net