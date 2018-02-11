Gülten Akın doğumunun 85. yılında anılıyor

Şair Gülten Akın, doğumunun 85. yılında Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde anılacak.

Doğumunun 85. yılında Gülten Akın, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle hazırlanan bir söyleşiyle anılıyor. Özge Şahin’in (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı) moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye şair Mehmet C. Doğan, Olcay Akyıldız (Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) ve Ruken Alp (Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı) konuşmacı olarak katılacak. Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi yarın saat 18:30’da başlayacak.

GÜLTEN AKIN HAKKINDA

5 Kasım 2015’te yaşamını yitiren şair Gülten Akın, edebiyata 1956’da Rüzgâr Saati’yle güzel, güçlü ve doğru bir ses olarak girdi. Daima anlamın izini sürdü; Türk şiirinin içerik ve biçimini, etik ve estetik kaygılarını hep yukarıya taşıdı. Kitaplarından Sığda’yla (1964) Türk Dil Kurumu 1965 Şiir Ödülü’nü, halk kaynağından beslenen ve bir Kurtuluş Savaşı’nı anlatan “Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı”yla 1970 TRT Başarı Ödülü’nü aldı. Ağıtlar ve Türküler’le 1976 Yeditepe Şiir Armağanı, Sevda Kalıcıdır’la 1991 Halil Kocagöz Ödülü, Seyran’la 1992 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü Memet Fuat’la paylaştı. 1998 Truva Folklor Ödülü, Sessiz Arka Bahçeler’ile 1999 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü verildi. 2004 yılında Tüyap İstanbul Fuarı’nca Onur Şairi seçildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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