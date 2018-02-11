Madenlerde can veren işçileri ayıran tasarıya tepki

Madenlerde ölen işçilerin yakınlarına tanınan kamuda istihdam hakkı, sadece 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs arasında ölenlerin yakınlarını kapsıyor.

Kömür madenlerinde meydana gelen iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan kamuda istihdam hakkının, sadece 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını kapsaması tepki çekti. 2013’te TTK Kozlu Müessesinde yaşanan metan gazı patlamasından sağ kurtulan ancak 2016’da özel maden ocağında yaşanan göçükte can veren madencinin oğlu Doğukan Sarı, bu ayrıma tepki göstererek “Ben şimdi babamın 2013’de sağ kurtulduğuna mı üzüleyim? Bu kanunu vicdansızlık ve haksızlık gibi görüyorum” dedi.

DHA’dan Gürkay Gündoğan’ın haberine göre Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen 20 Ocak’ta partisinin Zonguldak 6’ncı Olağan İl Kongresi’ndeki, “Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınlarını da kamuda işe alıyoruz” açıklaması kentte sevinçle karşılandı. Ancak, Bakanlar Kurulu’nun, 2 Şubat 2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderdiği 75 maddelik torba kanun tasarısının 65’inci maddesinde ‘10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır’ denildi. Türkiye’nin en büyük taşkömürü havzası olan Zonguldak’ta, yasa tasarısındaki maddenin belirli bir süreyle sınırlandırılmasıyla sevinç, yerini tepkiye bıraktı.

GMİS ÖLEN MADENCİLERİN İSTASTİĞİNİ ÇIKARDI

Genel Maden işçileri Sendikası’nın (GMİS) yaptığı araştırmada,10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki Zonguldak’ta kamu ve özel sektör maden ocaklarında iş kazası sonucu hayatını kaybeden madenci sayısı 197 olarak tespit edildi. Araştırmada, 3 Mart 1992-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında ise TTK’ya ait maden ocaklarında 407, özel sektörde 800 olmak üzere toplam 1207 işçinin öldüğü belirtildi.

Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit de birçok ailenin mağdur olduğunu belirterek, bunun düzeltilmesini istedi. Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu ile görüştükleri bilgisini veren Yiğit, sürenin 1974’e çekilmesini istediklerini bildirdi.

VİCDANSIZLIK VE HAKSIZLIK

2013’te TTK Kozlu Müessesi’nde 8 işçinin öldüğü metan gazı püskürtmesinden sa kurtulan ancak 3 yıl sonra Kasım 2016’da özel maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren madencinin oğlu Doğukan Sarı da yasadan yaralanamıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencisi Sarı, şunları söyledi: “Bir haber geldi. Maden şehitlerinin yakınlarından 1 kişi işe girecek diye. Sonra yıl sınırını duydum. 2014’e kadar sınır koymuşlar. Ben bu haktan faydalanamıyorum. Babam 2013’te sağ kurtulmuştu. Ben şimdi babamın 2013’de sağ kurtulduğuna mı üzüleyim? Bu kanunu vicdansızlık ve haksızlık gibi görüyorum. Bana benzer birçok kişi mağdur. Kardeşim zihinsel engelli. Aileme bir ben bakabilirim. Hayatımı düzene sokmak varken şimdi düzene sokamıyorsun. Tabi 2013’de ölmediği için üzülecek halim yok. Keşke hiç ölmeseydi, ama elden bir şey gelmiyor. İnşallah yıl sınırı kalkar. Tek temennimiz bu. Babam yukardan görüyorsa keşke 2013’de ölseydim diyordur. Keşke ölmeseydi de yanımızda olsaydı.” (ZONGULDAK)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 18:04

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