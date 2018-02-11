İrlanda'da Sinn Fein partisinde yeni lider seçildi

İngiltere’nin sesini yasakladığı İrlandalı, parti liderliğini bıraktı. İrlanda'da cumhuriyetçi Sinn Feın’in yeni lideri Mary Lou Macdonald oldu.

İrlanda'da cumhuriyetçi Sinn Fein partisinde bir devir sona erdi. 1983 yılından beri partinin liderliğini yapan Gerry Adams’ın yerine Mary Lou McDonald seçildi.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) siyasi kanadı olarak değerlendirilen Sinn Fein’in 48 yaşındaki Dublin doğumlu yeni lideri, parti başkanlığına adaylığını koyan tek isimdi.

McDonald, 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyeliği yapmıştı.

İLK AÇIKLAMA: TAZE FİKİRLERİN ZAMANI

Parti üyelerine yönelik hitabında “Savaş bitti” diyen Mary Lou McDonald, “Liderlik görevini üstlenen yeni nesil olarak işimiz siyasetimizi geliştirmek için yenilikçi ve modern yöntemler sunmak. Şimdi taze fikirlerin ve cesur düşüncelerin zamanıdır” diye konuştu.

Gerry Adams’ın Sinn Fein yönetimini devraldığı 1983 yılında McDonald sadece 14 yaşındaydı. Kuzey İrlanda’da 30 yıl süren “şiddetle bağı olmayan” bir ismin başa geçmiş olması Sinn Fein’in “geçmişle bağını koparması” olarak yorumlanıyor.

ADAMS, KASIMDA AÇIKLAMIŞTI

Kasım ayında başkanlık görevini devretmek istediğini açıklayan Adams “Liderlik değişim zamanının geldiğini bilmek demektir ve o zaman şimdi geldi” demişti.

IRA üyesi olduğu iddiasını şimdiye kadar hep reddetmiş olan Adams, 1998 yılında varılan barış sonrası Sinn Fein’in adada politik bir güç haline gelmesinde önemli bir siyasi figür olarak değerlendiriliyor.

69 yaşındaki Adams 1972’de İngiliz hükümeti ile IRA arasındaki gizli görüşmeleri yürüten isimler arasında yer aldı.

1983’te İngiliz parlamentosuna milletvekili olarak girdi.

Sinn Fein, Birleşik Krallık’a bağlı olan Kuzey İrlanda’da 2007 yılından beri yönetimde yer alıyor. İrlanda Cumhuriyeti’nde ise üçüncü büyük parti olmasına karşın hiçbir zaman yönetime gelemedi.

SESİNİ BİLE YASAKLAMIŞLARDI

İngiltere eski Başbakanı Margaret Thatcher’ın talimatıyla sesi bile bir dönem İngiliz radyo ve televizyonlarında yasaklanan ve açıklamaları dublajla verilen Adams, IRA mensuplarının cenaze törenlerindeki fotoğraflarıyla hep haberlerde yer almayı sürdürdü.

İki suikast girişiminden kurtulan Adams, İngiltere ile İrlandalı ayrılıkçılar arasında barışı sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması’na giden süreçte “IRA’yı silah bırakmaya ikna eden kişi” olarak tanındı.

KRALİÇE’YE ‘BAYAN WINSDOR’ DERDİ

İngiltere Kraliçesine yemin etmeyi reddeden ve 2. Elizabeth’e “Bayan Winsdor” diye hitap eden Adams, son olarak 2014’te 1972’de işlenen bir cinayetle ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Adams, 4 günlük sorgunun ardından serbest bırakılmıştı.

Adams, gelecek seçimde milletvekilliğine de aday olmayacak.

HÜKÜMET HÂLÂ KURULAMADI

Öte yandan Adams’la barış sürecinde başrolü oynayan ve bağımsızlık taraftarlarını temsilen 2007’de Kuzey İrlanda Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı olan Martin McGuinness ocak ayında görevini O’Neill’a devretmiş ve mart ayında hayatını kaybetmişti.

Kuzey İrlanda’da McGuinness’in istifasıyla bozulan güç paylaşımına dayalı hükümet, mart ayında yapılan erken seçimin ardından başlayan koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması nedeniyle hâlâ kurulabilmiş değil. (DIŞ HABERLER)

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