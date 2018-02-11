Trump’ın bir danışmanından daha kadına şiddet istifası

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir danışmanı daha eski eşine şiddet uyguladığı suçlamaları karşısında istifaya mecbur kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Rob Porter’ın iki eski eşi tarafından şiddet uygulamakla suçlanması üzerine istifa etmesinin ardından bir diğer danışmanı David Sorensen de eski eşinin suçlamaları karşısında istifaya mecbur kaldı. Trump’ın konuşmalarını yazan danışmanlarından David Sorensen’e, eski eşi Jessica Corbett, 2.5 yıllık evlilikleri sırasında duygusal ve fiziksel şiddet uygulama suçlamasını yöneltti. Corbett’in arabayla ayağının üzerinden geçtiğini, kendisini duvara fırlattığını ve eli üzerinde sigara söndürdüğünü iddia ettiği Sorensen’in istifası, Porter’ınkinden farklı olarak, çabuk geldi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah “Medya bizimle bağlantı kurmadan önce iddialardan haberdar olduk. Hemen kendisiyle temasa geçtik, iddiaları yalanladı ve bugün istifasını verdi” açıklamasını yaptı.

KADINA ŞİDDET ‘DİKKAT DAĞITICI’ KONUYMUŞ

Sorensen de “Beyaz Saray’ın bu dikkat dağıtıcı konuyla uğraşmak zorunda kalmaması için istifasını verdiğini” söyledi. Eski danışman, ‘hayatı boyunca hiçbir kadına hiçbir türden şiddet uygulamadığını’ savunurken asıl eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Sputnik’in aktardığına göre, tıpkı Porter vakasında olduğu gibi Sorensen’in de FBI’ın güvenlik soruşturması sırasında eski eşi tarafından şiddet uygulamakla suçlandığı ortaya çıktı. Bu da, Trump yönetiminin, Başkan’ın konuşma yazarının hakkındaki kadına şiddet suçlamalarından aylardır haberdar olmasına rağmen görevde kalmasına göz yumması anlamına geliyor.

FBI’ın Ocak 2017’de başlattığı güvenlik soruşturmasında Porter’ın iki eski eşinin suçlamalarda bulunması üzerine ‘temiz kağıdı’ alamadığı, buna rağmen Trump yönetiminin aylarca sustuğu basına yansımıştı. Özellikle Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ‘dürüst ve onurlu bir adam’ diyerek Porter’a sahip çıkmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 17:55

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