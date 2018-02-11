Mısır Ordusu: Sina’da 16 militan öldürüldü

Mısır Ordusu’nun terör saldırıları nedeniyle başlattığı askeri operasyon devam ediyor.

Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası’nda düzenlenen operasyonda 16 “radikal İslamcı” militanın öldürüldüğünü duyurdu.

BBC’nin haberine göre Mısır Ordusu’ndan yapılan açıklamada, aralarında silah depoları, motorsikletler ve araçların da bulunduğu onlarca hedefin de yok edildiği, dört militan ve 30 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

CAMİ SALDIRISI GEREKÇESİYLE BAŞLATILDI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfelttah Sisi, geçen Kasım’da bir camiye düzenlenen ve 300 kişinin hayatına mal olan silahlı ve bombalı saldırının ardından, orduya bu ay sonuna dek bölgedeki radikal İslamcıların yenilgiye uğratılması emrini vermişti.

Saldırının şüphelisi olarak bölgedeki IŞİD bağlantılı bir örgüt gösterilmiş ve Sisi bölgede üç ay içinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm gücün kullanılması talimatı vermişti.

Operasyona, kara hava ve donanma birlikleriyle, sınır muhafızları da katıldı.Ordu’nun yazılı açıklamasında, bir iletişim merkezi ve altı uyuşturucu çiftliğnin de ele geçirildiği kaydedildi.

New York Times gazetesi ise İsrail uçaklarının Mısır Cumhurbaşkanı’nın onayıyla bölgede hava saldırıları düzenlediğini yazmıştı. Mısır bu iddiayı reddederken, İsrail yorum yapmadı.

Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Mısır’da mevcut Cumhurbaşkanı Sisi’nin rakiplerini gözaltına aldırması gibi tartışmalar da operasyonun gölgesinde kalmış oldu.

SİNA’DAKİ ‘MİLİTANLAR’ KİMLER?

IŞİD bağlantılı Sina Bölgesi adlı örgüt, genelde ordu güçlerini hedef alan çok sayıda saldırıdan sorumlu tutuluyor. Örgüt 2015’te bir Rus yolcu uçağının düşürüldüğü ve 224 kişinin öldüğü saldırıyı da üstlenmişti.

Daha önce Ensar Beyt el Makdis adıyla tanına örgüt ilk olarak Eylül 2011’de ortaya çıkmış ve IŞİD’e biat etmelerinin ardından adını değiştirmişti.

Örgüt geçen yılın ilk yarısında bölgedeki ve Mısır’ın diğer yerlerindeki Hristiyanlara yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Hristiyanlara ek olarak, Sufi Müslümanlara yönelik saldırıları da arttı.

Sina’daki IŞİD dini polisinin lideri “tövbe” etmeyen Sufilerin öldürüleeceğini söylemişti.

Örgüt, geçen Kasım ayında El Rawda camisine yönelik yapılan saldırıyı üstlenmedi. Ancak çoğu kişi, çoğunlukla Sufilerin gittiği camiye saldırıdan örgütü sorumlu tutuyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 17:39

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