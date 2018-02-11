Araştırma: Asgari ücret ancak mutfağa yetiyor

Zonguldak’ta yaşayan 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması 1514 liraya oldu. Geçen yıla göre mutfak harcaması 274 lira artmış oldu.

Genel Maden İşçileri Sendikasının (GMİS) mutfak gideri araştırmasına göre Zonguldak’ta yaşayan 1 çalışan, 1 ev kadını, 2 çocuklu toplam dört kişiden oluşan çekirdek ailenin aylık gıda harcaması ocak 2018’de bir önceki aya göre artış gösterdi.

Mutfak giderindeki artış oranı yüzde 0.76 olurken, söz konusu artış aile bütçesine, bir önceki aya göre, yaklaşık 13 lira ek yük getirdi. Aralık 2017’de Zonguldak’ta yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 1514 liraya yükseldi. Böylece geçen yıl 1240 lira olan mutfak harcaması 274 lira artmış oldu.

Rakamlar, ocak 2018-aralık 2018 dönemini kapsayan ve 1603 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak giderini karşılar duruma getirildiğini gösteriyor.

GEÇİNEBİLMEK İÇİN 3 BİN 880 TL LAZIM

Ailelerin gıda harici zorunlu giderleri olan; yakacak, barınma, giyim, ulaşım, eğitim, kültür, sağlık gibi zorunlu giderleri dikkate alındığında içinde bulundukları yaşam koşulları net olarak ortaya çıkıyor. 1603 lira alan asgari ücretlinin, gıda harcaması sonrasında konut, eğitim, giyim vb. zorunlu giderleri karşılamak için parası kalmıyor. Asgari ücretli ya boğazından kesecek ya da borçlanacak.

Sendika araştırmasına göre, 2018 ocak ayında bir ailenin; gıdanın yanı sıra kira, yakacak, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence gibi zorunlu harcamalarını karşılayabilmesi için asgari 3 bin 879 liralık bir gelirinin olması gerekiyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ BALIK ÜRÜNLERİ

Ocak 2018 gıda harcamasında özellikle sebze, süt ürünleri ve yağ ve yağlı ürünler grubundaki artışlar etkili oldu. Gıda harcamasını oluşturan harcama gruplarında ocak 2018’de şu değişimler gözlemlendi:

Süt ürünleri grubunda aylık ortalama artış yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Ürün bazında, pastörize süt fiyatı yüzde 7.4, beyaz peynir yüzde 7 zam gören ürünler oldu.

Kırmızı et ürünlerinde, et ithalatına rağmen fiyatlarda inişli çıkışlı hareketlilik yaşandı. Balık grubunda, bu mevsimde balık ürünlerinin az çıkması nedeniyle balık fiyatlarında yüksek oranlı artışlar devam etti. Ocak ayında en yüksek artışlarının yaşandığı grup balık ürünleri grubu oldu. Bu grupta aylık artış oranı yüzde 20 seviyesinde oldu. Tavuk eti fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2 oranında arttı.

YUMURTA LÜKS OLDU: BİR AYDA YÜZDE 23 ARTIŞ

Yumurta fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 23 seviyesinde artış tespit edildi.

Ocak ayında özellikle sebze meyvede karmaşık bir fiyat hareketliliği yaşandı. Bazı turfanda ürünlerin fiyatları düşerken bazı ürünlerin fiyatında ise olağanüstü artışlar tespit edildi. Turfanda ürünlerden taze fasulyenin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 82 oranında artarken önceki yıllarda rekorlar kıran yeşil biber yüzde 18 oranında geriledi. Domates yüzde 5, salatalık yüzde 37 oranında arttı.

Meyve grubunda fiyatlar yüzde 10 civarında arttı. Yağlar grubunda bir önceki ayda olduğu gibi aynı oranlarda artış devam etti. Bu grupta ocak ayında tereyağı yüzde 18, margarin yüzde 14, fındık yağı yüzde 14, ayçiçek yağı yüzde 9 oranında arttı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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