Küçükçekmece gölünde kadın cesedi bulundu

Küçükçekmece gölünde 63 yaşındaki Nihal Kaya'ya ait cesedi bulundu.

İstanbul Küçükçekmece gölünde bir kadına ait ceset bulundu. Kadının bedeni, parkta devriye gezen görevliler tarafından bulundu. Göreviler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Cesedin bulunduğu noktaya gelen deniz polisi, gölde bulunan bedeni kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin 63 yaşındaki Nihal Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

Kaya’nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından Kaya’nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 14:44

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