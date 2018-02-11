Evrim’le tanışmak için iyi bir başlangıç 

Bu kitabı okuduktan sonra bakış açınız değişecek.

Yusuf MERCAN

Adana

Ben Adana’da 10. sınıf öğrencisiyim. Sizlere Çağrı Mert Bakırcı’nın “Evrim Kuramı ve Mekanizmaları” kitabını tanıtmak istiyorum.

Öncelikle belirtmek istiyorum ki, alınacaklar listemde bu kitap yokken Çukurova Kitap Fuarı’nda Kor Kitap’ın afişinde rastladım kitaba. Elime alıp inceledim, beş dakika içerisinde bu kitaptan gerçekten bir şeyler öğreneceğime inanarak hiç tereddüt etmeden satın aldım ve yanılmadığımı kitabı bitirince anladım.

“TÜM SORULARA CEVAP VERİYOR”

Günümüz biliminin, bilim ile uğraşan insanları büyülememesi elde değil. Özellikle günümüz biliminin en güçlü, önemli, sağlam ve “ünlü” teorilerinden biri olan evrim teorisini hepimiz merak etmiş ve birçok okuma yapmışızdır. Ancak internette evrime dair o kadar yalan bilgi var ki, tahminimce birçok insanın kafasını kurcalamıştır. Çağrı Mert Bakırcı, bunları bilmesi dahilinde çıkarttığı bu kitapta bizlere öncelikle “Evrim sadece teoridir.” diyenler için “Hipotez-teori-kanun nedir?”sorularına yanıt vererek ve bazı teorileri, kanunları baz alıp örneklerle harmanlayarak basit dille kafamızda yer etmesini sağlıyor. Bunun ardından canlılığın başlangıcından yapı taşlarından başlayarak muhteşem bir sıralama ve olay-durum örgüsüyle kronolojik sıralamalarla bizleri aydınlatıyor. Ayrıca biz okurların özellikle lise çağındaki dostlarımın anlayabilmesi adına durumları öncelikle hikayeleştirerek ve sonra anlatarak kafamızda kalıcı şekilde yer etmesini sağlamış. Bu kitabı okuduktan sonra aklınızda evrim ile ilgili neredeyse hiçbir soru işareti kalmayacağını söyleyebilirim.

“EVRİMİ ÖĞRENMEKTEN GERİ DURMAMALIYIZ”

Bu kitabı okuduktan sonra yolda gördüğünüz bir köpeğe, denizde gördüğünüz bir balığa bile bakış açınız değişiyor. Müfredattan kaldırılması ile evrimi öğrenmekten geri durmamalıyız ve araştırmalar yaparak bu gerçeği görmeli, öğrenmeliyiz. Ancak müfredattan kaldırarak ne amaçlandığını açık bir şekilde hepimiz biliyoruz. Bu kitap evrimle yeni tanışanlar, evrimi bilip temelde eksikliği olanlar, hatta ve hatta evrimi çok iyi bildiğini zannedenler tarafından da kesinlikle okunmalı. Kitabı okurken nerede durup notlar alacağım konusunda dahi şaşırdığımı belirtmek istiyorum. Bir kitap ancak bu kadar bilgi dolu olup ancak bu kadar basit dille bizlere bunu öğretebilir. Tabii evrim ile birlikte abiyogenez kuramı gibi evrimle ilişkisi olan tüm mekanizmaları ve teorileri de bu kitapta öğreneceksiniz. Kitap sadece biyoloji değil başlarda fizik ve kimya olarak da bizi aydınlatıyor. Ayrıca evrimle çeliştiği iddia edilen ve aslında evrime katkısı olan birçok görüşü de bu kitapta bulabileceksiniz. Sizler de bu yazdıklarıma, kitabı okuduktan sonra “Az bile demişsin be!” diyeceksiniz. Gerçekten tüm bilim sevenlere ve evrimi baştan itibaren öğrenmek isteyenlere bu muhteşem kitabı öneriyorum. Bu yaşam görüşünde gerçekten bir ihtişam var!

BİR DOĞA GERÇEĞİNİN BİLİNMEMESİ BÜYÜK EKSİKLİK

Lise müfredatından evrimin kaldırılmasına da şiddetle karşı çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Kitabı okurken özellikle lise çağındaki arkadaşlarımın biyoloji derslerinde birçok terimle karşılaşacağını ve tanıyacağını söyleyebilirim. Normal biyoloji derslerinde anlamadığınız konuları bir de evrim ile birleştirince kafanızdaki o boşlukların nasıl dolduğunu ve tam anlamıyla anlayacağınızı siz de göreceksiniz. Biyoloji ve evrim bütündür. Evrim olmadan ne biyoloji ne ilaç sektörü hiçbir şey tam olarak anlaşılamaz. Evrimin müfredattan kalkması ve öğrencilerin böyle muhteşem bir doğa gerçeğini bilmemesi ülkemiz için büyük bir eksikliktir diye düşünüyorum.

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 14:17

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