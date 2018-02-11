Meteoroloji: Öğle saatlerinden sonra yağış geliyor(11 Şubat)

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışın İstanbul’un batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Türkiye’de ülke geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Habertük’ün aktardığına göre; yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. 16

Adana: Çok bulutlu 22

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Çok bulutlu 14

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu 16. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 13:41

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