Akit TV sunucusu Cumhuriyet’i hedef aldı: Keşke kapatılsa...

Akit TV'de sunuculuk yapan Yusuf Ozan, Cumhuriyet gazetesini hedef göstererek, 'katliam' ile tehdit etti.

Akit TV’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu Yusuf Ozan, Cumhuriyet’e ağır hakaretler yağdırıp “katliam” ile tehdit etti.

Cumhuriyet’in aktarımına göre; Akit TV sunucusu Yusuf Ozan, gazete manşetlerinde okurken sıra Cumhuriyet’e geldiğinde gazetenin “Afrin’de 11 şehit” manşetini iğrenç sözlerle algı operasyonu olduğunu iddia ederek 'çirkin iftiralar' eşliğinde hakaretler yağdırdı. Daha sonra şeriatın ve idamın gelmesini dileyerek gazete çalışanlarını “Sizin gibilerin katletmek mübahtır” diye hedef alıp tehditler savurdu.

'HEPİNİZ HAİNSİNİZ'

Akit TV sunucusu Yusuf Ozan, Cumhuriyet’in manşetini okurken hakaretlerini şöyle sıraladı;

“11 hoşuna gitti 11 ile bu sayısıyla orgazm olduğun için bunu manşete çektin.”

“Tek adam rejimi olsaydı ah keşke olsa… Sizi iki dakikada kapatsa, keşke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa sizi sallandırsa açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz…”

“Demokrasi kılıfının ardına saklanan sizler bu vatanın başına belasınız. İster alının ister yırtının keşke bu ülkede idam olsa. Kellenizin gitmesi lazım hainsiniz.”

“Demokrasi falan hikaye savaşta sizin gibileri katletmek mübahtır. Öfkeme yenik düşüyorum siz hakikaten namus yoksunusunuz. Sizlerin Allah belanızı versin! Kansızsınız, namussuzsunuz, şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Sizde bir dirhem din iman yok. Bir dönemin kalıntılarısınız. Bunlar kripto siyonist. Böyle bir dönemde bu ülkeye operasyon çeken haindir.” (HABER MERKEZİ)

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