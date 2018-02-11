Gözaltına alınan siyasetçiler Ankara'ya götürüldü

İstanbul'da 2 gün önce gözaltına alınan ve aralarında HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'nun da bulunduğu siyasetçiler Ankara'ya götürüldü.

9 Şubat gecesi Ankara merkezli yapılan operasyonda çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı. 2 gündür Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bekletilen ESP Başkanvekili ve SKM Sözcüsü Fadime Çelebi, SODAP Sözcüsü Kezban Konukcu, Sol - Yeşil Parti Eş Sözcüleri Eylem Tuncaeli ve Naci Sönmez ile HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'nun sabah saatlerinde Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. (MA)

İstanbul, İzmir ve Ankara'da HDK bileşenlerine operasyon

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