Gözaltına alınan siyasetçiler Ankara'ya götürüldü

Gözaltına alınan siyasetçiler Ankara'ya götürüldü

    • 11 Şubat 2018 13:02

    İstanbul'da 2 gün önce gözaltına alınan ve aralarında HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'nun da bulunduğu siyasetçiler Ankara'ya götürüldü. 

     

    9 Şubat gecesi Ankara merkezli yapılan operasyonda çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı. 2 gündür Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bekletilen ESP Başkanvekili ve SKM Sözcüsü Fadime Çelebi, SODAP Sözcüsü Kezban Konukcu, Sol - Yeşil Parti Eş Sözcüleri Eylem Tuncaeli ve Naci Sönmez ile HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'nun sabah saatlerinde Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. (MA)

    İstanbul, İzmir ve Ankara'da HDK bileşenlerine operasyon

    www.evrensel.net
    ETİKETLER Onur Hamzaoğlu