Tecavüz sanığına 'önceye dayalı ilişkileri vardı’ beraati

43 yılla yargılanan tecavüz sanığına beraat verildi. Kararda, erkek ile tecavüze maruz bırakılan kadının önceden tanışıklığına yer verildi.

Diyarbakır'da, 36 yaşındaki M.D.'nin evine zorla girip, tecavüz ettiği, telefonda cinsel tacizde bulunup, ölümle tehdit ederek parasını yağmaladığı iddia edilen 20 yaşındaki Y.G. “tecavüz”, “yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından beraat etti. Y.G.'yi “cinsel taciz” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçundan cezalandıran mahkeme, gerekçeli kararında tarafların birbirlerini tanıdıkları ve önceye dayalı bir ilişkileri olduğu belirterek mağdurun soyut iddiası dışında sanığın suçları işlediğini gösterir kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini açıkladı.

SERBEST BIRAKILDI, TELEFONLA TACİZ ETTİ

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.G., soruşturmanın devam ettiği dönemde M.D.'ye cinsel taciz ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. M.G.'nin telefonunu inceleyen savcılık, şüphelinin cinsel taciz mesajları gönderdiğini tespit etti.

'BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞÜYORDU'

14 Ocak 2015'te Y.G. hakkında, 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Cinsel taciz' ve 'Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma' suçlarından 21 yıldan 43 yıla kadar hapis istemiyle 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI, SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI TALEP ETTİ

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, olay günü sanığın konuşma bahanesiyle mağdurun evine gittiğini, burada kapının sürgüsünü çektiğini ve mağdura tecavüz ettiğini söyledi. M.D.'nin çamaşırında sanığa ait DNA profilinin tespit edildiğini hatırlatan savcı, Y.G.'nin genç kadına cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiğini de ifade etti. Sanığa tüm suçlardan ceza verilmesini isteyen savcı, Y.G. hakkında mağdurun evine girdikten sonra rızası dışında kalmaya devam ettiği için “Konut dokunulmazlığını ihlal” ve mağdura gönderdiği mesajlar nedeniyle “Tehdit”ten suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

SADECE CİNSEL TACİZ VE RUHSATSIZ SİLAHTAN CEZA

Kararını açıklayan mahkeme, Y.G.'nin 'nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği için beraatine karar verdi. Y.G.'yi 'cinsel taciz' suçundan 4 ay 15 gün, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın suça eğilimli kişiliği, çevresi ile geçimsizliği ve suçtan sonraki davranışlarını dikkate alarak ceza oranında indirim yapmadı. Sanığın duruşmadaki hareketleri ile yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı için cezasının ertelenmesine de karar verilmedi.

AİHS'E GÖRE MASUMİYET KARİNESİ

Gerekçeli kararı açıklayan mahkeme, tarafların olay öncesi, olay günü ve sonrası yoğun telefon görüşmesi ve mesajlaşmaları olduğunu belirtti. Sanık ve mağdurun birbirlerini önceden tanıdıkları ve önceye dayalı ilişkilerinin olduğu belirtilen kararda, "Uzmanlık raporunda mağdur üzerinde farklı genotipe rastlandığı tespit edilmiştir. Olay günü alınan cinsel saldırı raporunda, mağdurun zorlamaya maruz kalmadığı anlaşılmıştır. Paranın mağdurdan zorla alındığına ilişkin kendi ifadesi dışında delil yoktur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde garanti altına alınan masumiyet karinesi uyarınca soyut iddia dışında sanığın suçları işlediğini gösterir kesin ve inandırıcı delil elde edilememiştir" denildi. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 12:54

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