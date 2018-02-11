Hayvan derneğine saldırdılar, köpekleri kilitlediler

Trabzon'da Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğinin camlarına taşlı saldırı oldu. Yavru köpekler bir odaya kilitlendi. İçeriden eşya çalınmadı.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) binasının camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlanarak kırıldı. Yavru köpekler bir odaya kitlendi. Polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, sabah saat 09.00 sıralarında Pazarkapı Mahallesi’nde yer alan dernek binalarına gelerek buradaki hayvanlara yem bırakmak istedi. Üyeler, dernek binasının camlarının kırık olduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Hırsızlık şüphesi üzerinde durulan olayda dernek içinden herhangi bir eşyanın çalınmadığı ancak, birçok yavru köpeğin ise saldırganlarca dernek içinde bir odaya kilitlendiği tespit edildi. Yavru köpekler kapının açılmasıyla kilitlendikleri yerden çıkartılırken, dernekte olay yeri inceleme polisleri de parmak izi çalışması yaptı. Derneğin camlarının taşla kırıldığı tespit edilen olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için polisler çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Dernek Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban de olayın faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE HAYVANLAR ZEHİRLENDİ

TRAYHAYKO üyeleri, Cuma günü Akçaabat ilçesinde şüpheli hayvan ölümlerine dikkat çekmiş, hayvanların zehirlendiğini söyleyerek daha önce bazı kişilerin kendilerine "Eğer bu hayvanları buradan almazsanız biz gerekeni yapacağız" dediğini öne sürmüştü.

Hayvan ölümleri üzerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı. (Trabzon/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 14:38

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