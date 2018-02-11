Afrin operasyonunun 23. gününde neler yaşandı?

Afrin operasyonunun 23. gününde TSK bir askerin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Zeytin Dalı Harekatı' adıyla başlattığı Afrin operasyonu 23. gününde de devam ediyor.

TSK’den yapılan açıklamada bir askerin daha yaşamını yitirdiği açıkladındı. TSK açıklamasında şöyle denildi: "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Operasyonda dün de 11 asker yaşamını yitirmişti. Şimdiye kadar yaşamını yitiren askerin sayısı 32'ye yükselmiş oldu.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

DHA’nın haberine göre; sabah saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı bölgesine askeri sevkiyat yapıldı. Doğu bölgesinden çıkan aralarında tank ve obüslerin bulunduğu konvoy, sınır hattına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında bölgeye sevk edilen obüs, tank ve zırhlı araçların Kilis ve Hatay sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

TSK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 olmuştur.”

HAREKAT SÜRÜYOR ACILAR BÜYÜYOR

Afrin’e yönelik başlatılan askeri harekatta dün yaşamını yitiren 11 askerden 8’i, Hatay Hastanesi morgundan alınarak Hatay Havaalanı’na gönderildi.

Havaalanında basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından cenazeler askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi. Helikopterde yaşamını yitiren pilotlar Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, Üsteğmen Erdem Mut ile çatışmada yaşamını yitiren Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Uzman Çavuşlar Halis Koca, Koray Karaca, Serdar Ege, Hüseyin Şahin ve Hamza Karacaoğlu’nun cenazeleri bulunuyordu.

Afrin operasyonunda çıkan çatışmada yaşamını yitiren askerlerden Hasan Kuş’un cenazesi, memleketi Mersin’in Anamur ilçesine, Serdar Ege’nin cenazesi, memleketi Eskişehir’e, Hamza Karacaoğlu’nun cenazesi, hava yoluyla Erzincan’a, Koray Karaca’nın cenazesi İstanbul’a getirilirken, Burak Akalın ile Hüseyin Şahin’in cenazesi, askeri uçakla memleketleri Samsun’a getirildi.

Asker Halis Koca’nın cenazesi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Koca’nın cenazesi, helikopterle getirildiği ilçe stadından alınarak ailesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi.

Koca’nın cenazesi daha sonra, törenin gerçekleştirileceği Ayvalı Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de katıldı. Koca’nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca’nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri ifade edildi.

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in cenazesi, memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Hastane morgundan alınan Uzman Çavuş Ekiz’in cenazesi, törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı’na götürüldü. Ekiz, törenin ardından ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. (HABER MERKEZİ)

Afrin operasyonunun 23. gününde neler yaşandı?

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 10:32

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