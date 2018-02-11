Euroleague’de 22. haftanın MVP’si Jan Vesely oldu

Euroleague’in 22. haftasında ‘En değerli oyuncu’ (MVP) ödülünü Fenerbahçe Doğuş’un Çek basketbolcusu Jan Vesely kazandı.

Euroleague‘in 22. haftasında “En Değerli Oyuncu” (MVP) Fenerbahçe Doğuş’un yıldızı Jan Vesely oldu.

Vesely, Fenerbahçe Doğuş’un Brose Bamberg’i 77-69 yendiği maçta 28 dakika parkede kaldı ve 26 sayı-11 ribauny-1 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle birlikte 36 verimlilik puanına ulaştı.

Çek yıldız, bu performansıyla haftanın MVP’si olmanın yanı sıra, verimlilik puanı alanında kariyer rekorunu da kırmış oldu.

Vesely, Euroleague kariyerinde üçüncü kez haftanın en değerli oyuncusu oldu. (SPOR SERVİSİ)

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