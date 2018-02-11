'Savaşın faturasını vergiyle ve zamla emekçilere kesecekler'

İşyeri toplantılarında işçilerin sorunlarını dinleyen Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız 'Savaşın faturasını emekçilere kesecekler' dedi.

İZENERJİ’de örgütlü Genel-İş İzmir 2 No’lu şube yöneticileri işyerlerinde yaptıkları toplantılarla işçilerin sorunlarını dinledi, Afrin operasyonunu değerlendirildi. Burada konuşan Şube Başkanı Arif Yıldız, “Bugün bu savaşın faturasını saray ödemeyecek, faturayı biz emekçilere kesecekler. Vergilerle, kesintilerle, zamlarla kesecekler” diyerek bu savaşı ancak işçilerin durdurabileceğine vurgu yaptı.

İZSU’ya bağlı Yenişehir biriminde yapılan toplantıda konuşan Şube Başkanı Arif Yıldız, işçilerin evine götürdüğü ekmeğe kim elini uzatırsa ona karşı birliğini ve bütünlüğünü göstermesi gerektiğini belirterek “Yoksa kaybederiz. 2 yıldır ülke OHAL ile yönetiliyor. Resmiyette tek adam diktatörlüğü ile yönetilmiyor olabiliriz ama fiiliyatta tek adam var. Şimdiye kadar Meclisten geçiremedikleri kanunları darbe girişimi bahanesiyle bir gecede KHK’ler ile geçiriyorlar. Oy verdiğimiz vekillerin iradeleri yok sayılıyor. Kim hakkını arıyorsa, kim eleştiriyorsa susturmaya çalışılıyor” diye konuştu.

‘SAVAŞIN FATURASINI SARAY ÖDEMEYECEK’

Barış istemenin yasaklanmış olduğunu dile getiren Yıldız şöyle devam etti: “Barış isteyenler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Biz kimsenin ölmesinden yana değiliz ama askerde ölen gençlerin hangisi villadan gidiyor? Hepsi sizin bizim çocuğumuz, kardeşimiz. İş bulamadıkları için zorunlu olarak askerde kalıyorlar. Bugün bu savaşın faturasını Saray ödemeyecek, faturayı biz emekçilere kesecekler. Vergilerle, kesintilerle, zamlarla kesecekler. Onlar kendilerinden taviz vermeyerek lüks hayatlarına devam edecekler. 150 bine yakın metal işçisinin grevi söz konusu idi. Savaşı bahane ederek engellediler. İşçileri kendi içinde bölmeye çalışarak ekmeklerini büyütmesini engellediler.”

‘KALICI BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ’

Savaşı durduracak tek kesimin işçi sınıfı olduğuna da dikkat çeken Yıldız, “Ülkenin mozaiği burada. Farklı kültürlerden, farklı partilere oy vermiş işçiler olarak bir arada çalışıyoruz. Sanki hepimiz yurt dışından gelmişiz gibi bir tek onlar yerli ve milli. Milliyetçi, şovenist söylemlerle oy toplamaya çalışıyorlar. Gerçekten antiemparyalistler ise NATO’dan çıksınlar. İnadına savaş diyenlere karşı inadına barışı savunacağız. Biz bu ülkede barışı kalıcı hale getirene kadar işçiler olarak bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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