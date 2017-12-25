TMMOB: KHK'ler geri çekilsin

Önceki gün çıkarılan OHAL KHK'lerine bir tepki de TMMOB'den geldi. TMMOB, yaptığı açıklamayla Türkiye'nin karanlığa sürüklendiğini belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, son çıkan 695 ve 696 sayılı KHK’lerin Türkiye’nin hızla karanlığa doğru sürüklendiğinin en açık göstergesi olduğunu söyledi. KHK’ler ile gerçekleşen düzenlemelerin geç olmadan geri alınması gerektiğini dile getiren Koramaz, OHAL rejimine de son verilmesini istedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL ve KHK’lara ilişkin basın açıklamasında bulundu. Koramaz, 17 aydır devam eden OHAL rejimi boyunca parlamentonun yetkileri gasp edilerek çıkarılan 30 Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’nin hızla karanlığa doğru sürüklendiğini ve son çıkarılan 2 KHK’nin bunun en açık göstergesi olduğunu söyledi. Bu KHK’lerden en korkutucu olanın 696 Sayılı KHK’nın 121. Maddesi ile herhangi bir kamu görevi taşımayan sivillerin “terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında” hukuki sorumsuzluk getirilmesi olduğunu dile getiren Koramaz, bu cezasızlık sisteminin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Koramaz, “AKP Hükümetini bir kez daha uyarıyoruz! Hükümet, kendi siyasal istikbali için ülkenin geleceğini karanlığa sürüklemeyi bırakmalıdır. Ülke olarak ihtiyacımız olan şey, toplumsal çatışmaların körüklenmesi değil, barış ve huzur dolu bir Türkiye’dir” dedi. AKP hükümetinin, OHAL’i darbe girişiminde bulunanlarla hesaplaşmak için değil, kendi siyasal ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığını ifade eden Koramaz, hukuk düzenini ve toplumsal barışı tehdit eden bu gidişata son verilmesi gerektiğini söyledi. Koramaz, halk iradesini görmezden gelen, güçler ayrılığı ilkesini tanımayan ve parlamentonun yasama yetkisini gasp eden bu düzenlemelerin daha geç olmadan geri alınmasını ve OHAL rejimine son verilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 18:31

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