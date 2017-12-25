Kamu emekçileri ihraçları protesto etti

Diyarbakır ve Van'da kamu emekçileri KHK ile kamu emekçilerinin ihraç edilmesini protesto etti.

Son KHK’yle kamu çalışanlarının ihraç edilmesini protesto eden emek örgütleri, OHAL adı altında her türlü hukukun ayaklar altına alındığını ifade etti.

Emek örgütleri, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu kuruluşlarından yapılan ihraçları yapılan basın toplantısıyla protesto etti. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Şube binasında yapılan toplantıya Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendika temsilcileri katıldı. Açıklamayı okuyan KESK Dönem Sözcüsü Sait Baran, “Demokratik ortamda gerçekleştirilemeyecek olan antidemokratik yasalar, KHK’ler ile yaşamımıza yerleştiriliyor” dedi.

“KHK’ler anayasaya göre darbeye karşı olmalı ancak toplum ve devlet bu yasalarla yeniden dizayn ediliyor, sosyal hukuk devleti ortadan kaldırılıyor ve çıkarılan yasalarla toplum kutuplaştırılıyor” diyen Baran, “Bu KHK’ler iktidarın sürekliliği ve tekliğine zemin hazırlamıştır. Toplumsal yaşamımız ve demokratik kazanımlarımız OHAL KHK’leri ile bir gecede yok edilmiş ve otoriter rejimin temelleri atılmıştır. Demokratik, sosyal bir hukuk devletinin asgari koşulları yasama, yürütme ve yargı erkinin birbirinden bağımsız olması iken, ülkemizde OHAL ve KHK’ler rejimiyle yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması süreci hızlandırılmıştır. Bizler kamu emekçileri olarak haksız ve hukuksuz ihraçlara, toplumsal yaşamımızı olumsuz etkileyen antidemokratik yasalara karşı çıkıyoruz. OHAL kaldırılıncaya kadar ve KHK’ler iptal edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz”dedi

‘VAN HEDEFLİ KHK YAYIMLANDI’

Son KHK’lerle ülke genelinde ihraç edilen 169 belediye emekçisinden 109’u Van Büyükşehir Belediyesinden.

Konuya ilişkin KESK Konferans salonunda Tüm Bel- Sen tarafından basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında konuşan Tüm Bel-Sen Eş Başkanı Şükrü Kaçıcı özel olarak hedef alındıklarını söyleyerek “AKP yönetimi 17 aydan beridir anayasayı, yasaları ve hukuku rafa kaldırmış, kendi diktatörlüğünü kabul ettirmek için darbe girişimini bahane etmiştir. Demokrasinin en temel ölçüsü olan yasama, yargı, yürütme ve bağımsızlığı hiçe saymıştır. Bu KHK’lerle kamu emekçilerini açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar” dedi. (Diyarbakır-Van/EVRENSEL)

SON KHK İLE SANATÇI DA İHRAÇ EDİLDİ

Son yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görevli sanatçı Nurullah Şahinöz de ihraç edildi. 1981’de TRT’de stajyer sanatçı olarak çalışmaya başlayan Şahinöz en son Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet sürdüren Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görev yapıyordu. Şahinöz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil olmak üzere birçok üst düzey devlet adamının katıldığı konserlerde de yer aldı. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net