‘Sağlık emekçileri doktorun çalışanı olsun’ talebine tepki

Adana'da sağlık emekçileri, bir araya geldiği kahvaltıda Aile Hekimleri ile birinci basamakta yaşanan sorunları tartıştılar.

SES Adana Şubesi kahvaltıda bir araya geldiği Aile Hekimleri ile birinci basamakta yaşanan sorunları gündeme getirdi. Söyleşide Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun yayımladığı Çalıştay Raporu’nda aile hekimlerinin sağlık memurlarını doktorun kendisinin istihdam etmesi talebine tepki gösteren SES Adana Şube Eş Başkanı Muzaffer Yüksel, aile sağlık merkezinde çalışan emekçiler çıkarılarak ortaya çıkan bütçenin doktorlara verilmesi ve doktorların sağlık çalışanı iştiham etmesini doğru bulmadıklarını belirterek Aile Sağlığı emekçilerinin kadrolu çalışmalarını talep etti.

‘KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ VERİLMELİ’

Sağlıkta önemli olanın yurttaşların hastalanmasının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Yüksel, “Geçmişte de örnekleri olduğu gibi bunun da ancak koruyucu hekimlikle sağlanabileceği açıktır” dedi. 2005 yılında Aile Hekimliğine geçildiğini ifade eden Yüksel, “Herkesin hekimi olacak” denilerek 3500, 4000 nüfuslu Aile Hekimi Merkezleri açıldığını dile getiren Yüksel, Yanında bir sağlık çalışanı, hemşire, ebe veya sağlık memuru olarak iki kişilik ekipler halinde oluşturuldu. Hemşirenin, ebenin, sağlık memurunun adı sağlık elemanı oldu. Biz bu yeni tanımlamaları kabul etmiyor, tamamının sağlık emekçisi olduğunu ısrarla söylüyoruz” dedi.

‘HERKESİN AİLE HEKİMİ OLACAK DENMİŞTİ’

“Herkesin bir aile hekimi olacak”, “2’incibasamak hastanelere müracaatların azalacak”, “sağlık göstergeleriiyileşecek” ,“hasta muayenesine 20 dakika ayrılacak”şeklindeki vaatlerin gerçekleşmediğini hatırlatan Yüksel, “Sonuçta ne oldu? Aile sağlığında her türlü araç,gereç temini, sekreterlik, bina kiraları, elektrik, su, doğalgaz, yazılım gibi giderlerin karşılanması, angarya işler, okul servis şoförlerine hazırlanan raporlar, doğum bildirimi gibi işler doktorlara kaldı; hizmet sunumu ücretli hale getirildi, hasta-hekim diyaloğu şiddete döndü. Bir hekimin günde 100 hastaya bakmaya başladı, doktorun görevi reçete yazmakla sınırlı hale getirildi” dedi.İnsanca yaşayacak ücret ödenmesini isteyen Yüksel, “Tüm ücretler emeklilikten sayılmalı, çalışanlar ve emekliler aynı ücreti almalı, fiili hizmet tazminatı verilmeli, vergi dilimi yüzde 15’i geçmemelidir” dedi.

‘TAŞERON DEĞİL, KADRO’

Durum bu iken, kimileri “aile hekiminin ücreti yükselsin, yanında çalışan sağlık emekçisi düşük ücretle çalışsın veya taşeron olsun” diyebilmekte olduğunu ifade eden Yüksel, “Bu düşünceyi kabul etmiyor, tüm Aile Sağlığı çalışanları kadrolu, iş güvenceli olarak kamuda istihdam edilmeli ve üretilen hizmetin amacı da koruyucu sağlık hizmetlerini yükseltmek olmalıdır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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