'Beden Eğitimi dersi adıyla öğrencilere zina yaptırıyorlar'

Öğretmenden skandal sözler: Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsinizdir.

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’nın sosyal medya mesajları tepki çekti.



Odatv’nin haberine göre İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan Harmancı, okuldaki beden eğitimi dersine çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazdı. Harmancı, Facebook hesabından “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaştı.



Beden Eğitimi dersini “ümmetin kızlarını soyma dersi” olarak tanımlayan Ercan Harmancı, öğrencilere ve öğretmenlere “zina” suçlaması yöneltti. Harmancı, şu mesajları paylaştı: “Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter... Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”



Öğrencileri ve beden eğitimi dersini hedef almayı sürdüren Ercan Harmancı, “Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar... Beden Eğitimi değil bedeni şeytana hazırlama eğitimi...” mesajlarını yayımladı.

ENSAR’DAN KİTABI ÇIKMIŞ

Ercan Harmancı'nın yayımlanan kitapları da bulunuyor. Harmancı'nın AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve son dönemde "istismar" haberleriyle anılan Ensar Vakfı'nın yayınlarından çıkan kitabı da var.



Ercan Harmancı, "Huniden Bakan Adam" adlı sitesinde de yazılarını yayımlıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 16:27

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