İstanbul Üniversitesi önünde Zülal Tütüncü protestosu

İzmir'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'nün öldürülmesi, İstanbul Üniversitesi önünde kadın öğrenciler tarafından protesto edildi.

İstanbul Üniversitesi önünde basın açıklaması yapan Üniversite Kadın Meclisi üyesi kadınlar İzmir'de üniversite öğrencisi Zülal tütüncü'nün öldürümesini protesto etti.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önündeki eylemde 'Zülal Tütüncü için sessiz kalmıyoruz' ve 'Kadın cinayetlerine sessiz kalmıyoruz' yazılı pankartlar açan kadın öğrenciler, 'Kadın cinayetlerini durduracağız' ve '6284 kadınlar için güvencedir' şeklinde slogan attılar.

"Üniversite Kadın Meclisi" adına basın açıklamasını Beyza Aksoy şunları söyledi; "Hiçbir kadın cinayeti bir bahaneyle ilişkilendirilemez. 2017 yılının ilk 11 ayında 364 kadın öldürüldü. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Hergün bir kadın arkadaşımız öldürülürken, işlenen cinayetler daha da vahşileşiyor. Zülal'in öldürülmesine sessiz kalarak normalleştirilmeye çalışanlara karşı biz üniversiteli kadınlar olarak meydanlardayız."

Açıklamaların ardından kadın öğrenciler, Zülal Tütüncü'nün fotoğrafları yere bırakıp üzerine kırmızı karanfil koydu. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 15:48

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