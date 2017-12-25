Peru'nun insanlık suçundan tutuklu diktatörüne ‘insani’ af

Peru Devlet Başkanı Kuczynski işlediği insan hakları ihlalleri sebebiyle tutuklu olan eski devlet başkanı Alberto Fujimori için af çıkardı.

Görev başındayken işlediği suçlardan hüküm giyen eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori’ye "insani nedenler"den ötürü af çıktı.

Pazar günü sağlık durumu kötüleşen 79 yaşındaki Fujimori bir kez daha hastanelik olmuştu.

Kuczynski bunun üzerine bir basın bildirisi yayınlayarak doktorların tedavi edilemez ve ilerleyen bir hastalığı olduğunu belirttiği Fujimori’yi “insani nedenlerden dolayı” affettiğini açıkladı.

İKİ BAKAN İSTİFA ETTİ

Ancak kararın ardından Perulu vatandaşlar sokaklara inerek affı protesto etti. Perulular af kararının gizli politik bir anlaşmanın parçası olduğunu iddia ederken, Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski’nin kabinesinden iki bakan Fujimori’ye çıkan affa karşı oldukları gerekçesiyle istifa dilekçelerini verdi.

Peru Meclisi’nde Fujimori’nin çocuklarının lideri olduğu partilere bağlı vekiller, devlet başkanının yolsuzluktan azledilmesini engellemişlerdi.

Kuczynski’nin bu destek karşısında Fujimori’nin affına onay verdiği belirtiliyor. Kuczynski’nin, Latin Amerika’nın en büyük yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Brezilya şirketi Odebrecht ile ilişkileri ve rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan 1990-2000 yılları arasında Peru devlet başkanı olarak görev yapan Japon asıllı Fujimori baskıcı bir rejim kurmuş ve bu süreçte işlediği insan hakları ihlalleri ve çeşitli suçlardan dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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