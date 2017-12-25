İsveç’te yalan haberler için merkez kuruluyor

İsveç'te Eylül 2018'deki genel ve yerel seçimler öncesi haberlerin gerçekliğini araştıracak bir bilgi merkezi oluşturuluyor.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te medyada çıkan haberlerin gerçekliğini araştırmak için dijital bir bilgi merkezi kurulacak.

1 Ocak’ta açılışı yapılacak olan bilgi merkezinde görev yapacak olan gazeteci ve uzmanlar, haberlerin gerçekliğini araştıracak. Proje, Fojo Medya Enstitüsü tarafından Kalmar ilinde kurulu Linna Üniversitesi’nin desteğiyle yaşama geçirilecek.

Bilgi merkezinin önümüzdeki yılın Eylül aylarında yapılacak genel ve yerel seçimler öncesi açılması tesadüf değil. Fojo’nun basına gönderdiği yazılı açıklamada 2018 yılında İsveç’in içinden ve dışından seçimlerin sonuçlarını etkilemeye yönelik yalan haberlerin ve dezenformasyonun artabileceğine dikkat çekiliyor ve İsveç toplumunun buna hazır olması gerektiği belirtiliyor.

İlk aşamada, medya çalışanları organize bir şekilde yaygınlaştırılan yanlış haberlerle nefret ve şiddet kampanyaları arasındaki ilişkiyi anlamaları için eğitilecek.

YALAN HABERLER İFŞA EDİLECEK

Fojo, Linne Üniversitesi’nde gazetecilik ve medya eğitimi gören öğrenciler, medya kuruluşları ve deneyimli gazetecilerle birlikte yalan ve yanlış haberleri belirleyerek ”Faktakoll 2018” adlı internet sitesinde yayımlayacak.

Fojo’nun faaliyetlerinden sorumlu Şefi Kersti Forsberg, gazetecilerin bir haberi yayımlamadan önce doğruluğundan “Yüzde 2000” emin olmaları gerektiğini söylüyor.

Bir haberin doğru olup olmadığını anlamaları için halka yardım edeceklerini söyleyen Forsberg, medyada çıkan her şeyi bu arada okuyucu mektuplarını da araştıracaklarını belirterek ”Hesabının gerçek olup olmadığına 500 hesaptan aynı kişinin örgütlü bir biçimde saçmalıklar yayıp yaymadığına da bakacağız” dedi.

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