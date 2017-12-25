Karabükspor başkanından Trabzonspor maçı hakemine tepki

Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek "Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor sahasında oynadığı ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, maçın 80'inci dakikasında, Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın Karabüksporlu Gaman'a yaptığı faul sonrası attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade ederek "Hakemin marifeti sonucu geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Tüm Türkiye seyretsin. Bir kere daha kararını versin. Hakemlerin nelere mal olduğunu, takımların alın terlerinin nelere mal olduğunu bir kere daha Türkiye seyretsin ve görsün. Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık. Sağ olsunlar, hakemlerin marifetiyle bu noktaya geldik. Aferin, helal olsun bu maçı yöneten hakeme" diye konuştu. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 15:04

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