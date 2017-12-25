İzmir'de veliler, Milli Eğitim'e siyah çelenk bıraktı

İzmir'de öğrenci velileri, 'Süleymancılar' tarikatına ait öğrenci yurdundaki cinsel istismar skandalına dair protesto gerçekleştirdi.

Öğrenci Veli Derneği İzmir Şubeleri, Dikili ilçesinde 'Süleymancılar' diye bilinen tarikata ait özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda kalan çocukların cinsel istismara uğraması ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

İzmir İl Milli Eğitim önündeki açıklamada “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganı atılırken “Çocuk susar sen susma. İstismara sessiz kalma” pankartı açıldı.

Açıklamada kurumsal suç odağına dönüşen tarikat kuruluşlarının kapatılmaması ve benzer olayların yaşanması durumunda Milli Eğitim Bakanlığının suç ortağı olarak ilan edileceğinin altı çizildi.

Basın açıklamasını okuyan Şube Yöneticisi İlknur Aras, Ensar Vakfında yaşananları hatırlatarak çocukların başına gelen her türlü kötülükten Milli Eğitim Bakanlığının da sorumlu olduğunu ifade ett.

Milli Eğitim Bakanlığını suç ortağı olmak istemiyorsa tarikat-cemaat ve vakıflar ile imzaladığı anlaşmaları iptal etmeye çağıran Aras "MEB çocuklarımızın canını acıtan, onlara dokunan, onları yakan şiddete maruz bırakan her türlü kurumla ilişkisini kesmeli ve buralarda yaşanan olayları münferit olarak algılamaktan vazgeçmelidir" dedi.

Açıklamanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 14:31

www.evrensel.net