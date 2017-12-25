Amatör kümede taraftarlarla futbolcular arasında gerginlik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oynanan amatör küme futbol maçında, konuk takım Simav Savcılarspor'un futbolcuları kendilerine küfür eden taraftarıyla tartıştı. Tel örgüler arkasındaki taraftarlara kartopu atan futbolcuları polis sakinleştirdi.

Kütahya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Tavşanlı Gençlikspor ile Simav Savcılarspor, Tavşanlı Karakova sahasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonlarına doğru 2-0 yenik durumda olan Simav Savcılarsporlu futbolcular, tel örgülerin arkasından kendilerine küfür ettiklerini öne sürdükleri rakip takımın taraftarlarıyla tartıştı. Futbolcular, tel örgülerin arkasında duran taraftarlara doğru kartopu attı. Simav Savcılarspor futbolcuları polisler ve rakip takımın futbolcuları tarafından sakinleştirdi. Maçın hakemi Adem Karabulut, taraftarlarla tartışan Simav Savcılarsporlu Kemal Temur'u kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Karşılaşma, Tavşanlı Gençlikspor'un 2-0'lık galibiyeti ile bitti. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 14:35

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