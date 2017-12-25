AKP'den peş peşe 'sivillere yargı zırhı' açıklamaları

696 sayılı KHK'nin 'iç savaş hazırlığı' olarak eleştirilen maddesine dair AKP'den üst üste açıklamalar geldi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğunu kaldıran 696 sayılı KHK'nin 121. maddesi için AKP'den üst üste açıklamalar geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör bağlantısı olmayanlar endişe etmesin" derken AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Madde, sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor" ifadesini kullandı. Aynı açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından da yapıldı.

Sivillere yargı muafiyeti getiren maddeye tepkilerin ardı ardı kesilmezken, AKP’den üst üste ‘toparlama’ açıklamaları geldi. İlk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, tartışma yaratan maddenin terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi. Yılmaz, "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" diye konuştu.

İkinci açıklama ise AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan geldi. Ünal, "Bu KHK maddesi, 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Daha sonra gelişen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. İleride onlara dönük herhangi bir sorumluluk doğmasın diye yapılmamıştır" iddiasında bulundu.

AKP Sözcüsü şöyle dedi: "KHK’dakİ cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Burada yasa yapım tekniği açısından ile ifadesi kullanılmış. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade orada mevcut değil. Açık ve net olarak burada onun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilişkin olduğu, darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık."

Düzenlemeyle ilgili olarak üçüncü açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül de "KHK'de yer alan 121. madde ile yapılan düzenleme, sadece 15 Temmuz ve sonrasında 16 Temmuz'daki darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili" ifadelerini kullandı.

MADDE NE DİYOR?

696 sayılı KHK’nin 121. maddesinde “15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı” hükmü yer almıştı. Ancak burada yer alan ‘terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler’ ifadesi ve 15 –16 Temmuz gibi bir tarihin yer almaması maddeni yoruma açık hale getirdi. (HABER MERKEZİ)

AKP'den peş peşe 'sivillere yargı zırhı' açıklamaları

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 15:11

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