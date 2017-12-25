Milletvekilliği düşürülen Aydoğan'ın davası görüldü

Milletvekilliği düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında açılan davada mahkeme, yakalama kararının kaldırılması talebini reddetti

Diyarbakır'da, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınarak götürüldüğü Şırnak'ta aynı gün tutuklanan, hakkında 103 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasının görüldüğü 21 Nisan’da tahliye olduktan sonra savcının yaptığı itiraz üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın yargılamasına devam edildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Aydoğan katılmazken, avukatı hazır bulundu. Bir üst mahkemenin Aydoğan hakkında verdiği yakalama kararının okunmasıyla başlayan duruşmada Avukatı Abdulkadir Güleç söz aldı.

Dün yayınlanan KHK ile, mahkemelerin tahliye kararlarına karşı savcılara itiraz hakkı getirildiğini hatırlatan Güleç, bu düzenlemenin savcının daha önce müvekkili Aydoğan hakkında yaptığı itiraz ve bir üst mahkemenin verdiği tutuklanmasına yönelik kararının yok hükmünde olduğunu söyledi.



Güleç, müvekkili hakkında verilen yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.



Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Aydoğan hakkında verilen yakalama kararının usul ve yasaya uygun olduğunu ileri sürerek, bunun kaldırılması yönündeki talebin reddedilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aydoğan'ın avukatının talebinin reddedilmesine karar vererek, davayı eksiklerin tamamlanması için Mart ayına erteledi.

DAVA HAKKINDA

HDP milletvekillerine yönelik 4 Kasım’da yapılan operasyonda Diyarbakır’da gözaltına alınıp götürüldüğü Şırnak’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 103 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yetkisizlik kararı verilerek Diyarbakır’a gönderilen Aydoğan’ın davası, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Davanın iddianamesinde Aydoğan, “örgüte üye olmak”, 14 defa “örgüt propagandası yapmak”, 2 defa “2911 Sayılı Kanuna muhalefet etmek”, 2 defa “suç ve suçluyu övmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek” ile suçlanıyor.



Aydoğan'ın tutuklandığı Şırnak’ta avukatı olmadan ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Aydoğan, 2007 ve 2016 yılları arasında siyasi parti faaliyetleri kapsamında Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Urfa, Elazığ ve Şırnak illerinde katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nde (DÖKH) yaptığı ileri sürülen çalışmalar ve 8 Mart’a katılmakla suçlanıyor.



Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ayrı bir davada yargılanan Aydoğan, “örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan aldığı 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasının kesinleşen kararının 9 Mayıs’ta Meclis’te okunması ardından Aydoğan’ın milletvekilliği düşürülmüştü. (Diyarbakır/MA)



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