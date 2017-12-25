İstanbul'da IŞİD operasyonu; 22 gözaltı
25 Aralık 2017 12:21
İstanbul'da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.00 sıralarında 2 ilçede belirlenen 7 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda IŞİD adına faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. (DHA)
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