Filipinler'deki otobüs kazasında aynı aileden 20 kişi öldü

Filipinler'de Noel kutlmasına gidenleri taşıyan bir otobüsün yaptığı kaza sonucunda, aynı aileden en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'de Noel kutlmasına gidenleri taşıyan bir otobüsün yaptığı kaza sonucunda, aynı aileden en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Agoo kentinde gerçekleşen kazada, Noel kutlaması için bölgedeki kiliseye giden bir aile üyelerinin bulunduğu bölgede yaygın olarak kullanılan küçük bir otobüs, başka bir otobüsle çarpıştı.

Polis, küçük otobüsün önündeki aracı geçmeye çalışırken kendi şeridinden çıktığını ve karşıdan gelen büyük otobüsle çarpıştığını açıkladı. Açıklamada, kazanın gerçekleşmesiyle, aileyi taşıyan otobüs şoförü dahil olmak üzere en az 20 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ve karşıdan gelen diğer otobüsteki yolculardan 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer yaralananların yakınlardaki yerel bir hastaneye götürüldüğünü ve yaşamını yitirenlerin arasında altı çocuğun bulunduğunu söyledi. (DHA)



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