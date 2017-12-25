'Sabıkaları temiz ama işe dönüş davaları olumsuz sonuçlandı'

Şırnak Belediyesinden atılan 58 işçinin işlerine geri dönmek için açtıkları davalar, 'örgütle irtibatlı oldukları' gerekçesiyle olumsuz sonuçlandı.

Şırnak Belediyesi’nde işten atılan 58 kişinin işlerine geri dönmek için açtıkları davalar, "örgütle irtibatlı oldukları" gerekçesiyle olumsuz sonuçlandı. DİSK Genel-İş Sendikası Şırnak Şube Eşbaşkanı Zeynep İdin, talepleri reddedilen işçilerin sabıkasının temiz olduğunu kaydetti.

Şırnak merkez ve Cizre ile Silopi ilçelerinde belediyelere atanan kayyumlar tarafından farklı tarihlerde işlerine son verilen 450’ye yakın işçinin, işe geri dönmek için açtıkları davalar bir bir olumsuz sonuçlanıyor. Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karara gerekçe ise, "örgütle irtibatlı olmak" gösteriliyor.

BİR BUÇUK YIL SONRA SONUÇLANDI

Konu hakkında bilgi veren DİSK Genel-İş Sendikası Şırnak Şube Eşbaşkanı Zeynep İdin, şu ana kadar 250 işçi için başvuru yaptıklarını aktardı. Başvurulara geç dönüş yapıldığını kaydeden İdin, Şırnak Belediyesi'ndeki işlerinden çıkartılan 58 taşeron işçisinin davasının bir buçuk yıl sonra sonuçlandığını söyledi. İdin, 58 işçi için açılan davanın da “örgütle bağlantılı olmak” gerekçesi ile olumsuz sonuçlandığını belirtti.

‘SABIKA KAYITLARI TEMİZ’

İşçilerin haklarında daha önce herhangi bir ceza dosyasının bulunmadığını ifade eden İdin, “Gösterilen gerekçeyle ilgili üyelerimiz hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış. Sabıka kayıtları temiz olan üyelerimiz tamamen istihbari bilgi çerçevesinde işe dönüş talepleri reddedildi. Bu insanların örgüt üyesi olduklarıyla ilgili herhangi bir karar yok” dedi. Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilen işe dönüş davalarını Antep İstinaf Mahkemesi’ne taşıdıklarını dile getiren İdin, “İstinaf’ta da sonuç almazsak, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar gideriz" diye konuştu. (Şırnak/MA)



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