HDP KHK’lere karşı Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı

HDP Meclis Grubu, KHK’lerle getirilen düzenlemelere ilişkin Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), KHK ile getirilen uygulamalara karşı Meclis'i acil olarak olağanüstü toplantıya çağırdı.

HDP Grup Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Ahmet Yıldırım imzasıyla yapılan açıklamada, 695 ve 696 no’lu KHK’ler ile yaşanan ihraçlar, STÖ’lerin kapatılması, cezaevlerinde “tek tip kıyafet” uygulaması, paramiliter güç örgütlerine cezasızlığın sağlanması ve taşeron düzenlemesinin Meclis'ten kaçırılması hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere kullanıldı: “Bu faşizan ve tekçi uygulamaların amacı, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, Parlamento’yu devre dışı bırakmak ve ülkeyi OHAL rejiminde KHK'lerle yönetmektir. Yurttaşlarımızın bekleyen yüzlerce sorunu ortada dururken, TBMM’nin bir an önce tatile sokulması için gösterilen gayretlerin nedeni son KHK’lerle çok net olarak ortaya çıkmıştır.

‘TEPKİLER GÖRÜNMEZ KILINMAK İSTENİYOR’

Meclis etkisiz bir organ olarak tamamen devre dışı bırakılarak ve tepkiler görünmez kılınarak yeni sistem inşasının şahikasına varılmakta, yurttaşların can güvenliği hiçe sayılarak sadece ve sadece iktidarın bekası hedeflenmektedir.

‘MECLİS’İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ’

Her yönden batağa saplanmış olan ve yolun sonunu gören iktidar, demokratik muhalefeti, halkın ve emekçilerin ekonomik gidişata itirazlarını, grevleri, direnişleri bu yolla engelleyebileceğini sanmaktadır.

TBMM’de görüşülmeden asla hayata geçirilmemesi gereken ve toplumsal yaşamın her alanını yeni baskı çemberlerine hapsetmeyi hedefleyen bu uygulamalara karşı, HDP Meclis Grubu olarak TBMM’yi acil olarak olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.” (Ankara/MA)



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