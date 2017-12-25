KHK ile işe iade hangi kriterlere göre yapılıyor?

KHK ile işe iade talebine, OHAL komisyonu cevabı alan Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol KHK ile yapılan işe iadelere tepki gösterdi

OHAL kapsamında 7 Şubat 2017’de yayınlanan KHK’yle ihraç edilmesinin ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyet, irtibat veya iltisakının bulunmadığı” belirtilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol göreve iade edilmemesine tepki gösterdi.

“Benim yeni KHK ile göreve dönme talebime ‘OHAL komisyonuna başvurunuz’ denilirken dün yayınlanan KHK ile göreve iade edilenlerin olması büyük çelişkidir” diyen Akyol, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “695 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 33 kişinin de arlarında olduğu çeşitli kurumlardan toplam 115 kişi görevine iade edilmiştir. Savcılığın hakkımda vermiş olduğu ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair’ kararın ardından yayımlanacak yeni bir KHK’de göreve başlatılma yönündeki talebime “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurunuz” yanıtı verilirken 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 695 sayılı KHK ile göreve iade edilenlerin olması büyük bir çelişkidir. Savcılık kararı ortadır. Hukuk devleti, yurttaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Hukukun üstünde başka bir güç tanımaz. Hukuka uymayı, tüm kurumları ile birlikte kendisine ilke edinmiştir.” (Zonguldak/EVRENSEL)

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