Rektörlükten ODTÜ Mezunları Derneği hakkında suç duyurusu

ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Mezunları Derneği yöneticileri hakkında öğrencilerin imzalı açıklamasını üyelerine gönderdiği için suç duyurusunda bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, ODTÜ Mezunları Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesi olarak öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı protestolar nedeniyle açılan soruşturmalarla ilgili açıklamalarını üyeleriyle paylaşması.

Mülkiye.net'te yer alan habere göre, Rektörlük tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulan dernek yöneticileri hafta içinde karakola giderek ifade verecek. Suç duyurusunun nedeni ise öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptıkları protestolar nedeniyle açılan soruşturmalarla ilgili ODTÜ öğrencileri imzalı açıklamanın dernek üyelerine mail yoluyla gönderilmesi. Dernek avukatları soruşturma dosyasını yarın alacak.

ODTÜ mezuniyet töreninde öğrencilerin yönetimi protesto etmeleri üzerine açılan soruşturmayla ilgili yapılan açıklama şöyleydi:

“2 Temmuz 2017’deki Mezuniyet Töreni’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Mustafa Verşan Kök ve ODTÜ yönetimi protesto edilmişti. Bir sene içerisindeki tehdit, baskı ve soruşturma furyasına ek olarak okul bütçesinden artan gelirin yüzde 25’lik kısmının üniversite yönetimi tarafından ek gelir olarak alınmasının ortaya çıkmasının ardından ODTÜ öğrencileri, mezunları ve mezunların yakınları bu uygulamalara tepki göstermişti.

Mezuniyet protestosunun ardından rektörün öğrencilere attığı mailde protestoları saygıyla karşıladığı ve bunun bir demokratik hak olduğuna inandığı vurgusu yapılmış; protestonun ODTÜ’nün ruhunda ve kültüründe olduğu söylenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde mezuniyet protestosuna katılan 20’ ye yakın öğrenciye “uygunsuz pankartları içeriye sokmaya çalışmak” ve “kişi veya kurumların şerefini zedelemek” gibi sebeplerden soruşturma açıldı. Açıktır ki odtü mezun daha önce Devrim Yürüyüşü sebebiyle öğrencilere uyarı yazısı gittiğinde “Kesinlikle soruşturma açmıyoruz” diyen yönetimin bu tavrı ikiyüzlülüktür. Öte yandan bu tavır, soruşturma açılan öğrencilerin yanı sıra tüm ODTÜ mensuplarına gözdağı verme aracı olarak kullanılmaktadır. Sorun ODTÜ’nün kurumsal kimliğinde ve kişilerde değil; yönetime çöreklenmiş pervasız, basiretsiz ve baskıcı gurupların oluşudur. Yaşananlar, uzun süredir hükümetin üniversiteleri zapturapt altına alınmaya çalışmasından doğru gerçekleşmekte, Ankara Üniversitesi’ndeki öğrenci ve akademisyen kıyımlarını hatırlatmaktadır. ODTÜ Ege Mezunlar Derneği gibi taşeronlar da bu süreçte öğrencileri ve diğer ODTÜ bileşenlerini hedef göstermek için kullanılmıştır.

Üniversite yönetiminin öğrenciler üzerinde ardı arkası kesilmeyen soruşturmalar ile kurmaya çalıştığı baskı Özel Güvenlik Birimlerine rektörlük tarafından tanınan yetkilerle pekiştirilmektedir. Mezuniyet töreninde Deniz Baykal’ın oğlunun içeri girişini ‘kafa atarak’ engelleyen ÖGB’nin işine son verilirken aynı pervasızlığı, A4 kapısında mezuniyet töreninde taşıyacağı pankartlar ‘siyasi içerik’ barındırdığı iddiasıyla içeri alınmayan öğrenci gurubuna karşı sergileyen Özel Güvenlik Birimleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Aksine rektörlük ÖGB şiddetine maruz kalan öznenin farklılığına göre hedef değiştirmekte, ÖGB şiddetine karşı pankartlarını savunan üniversite öğrencilerine soruşturma açmaktan geri durmamaktadır.

ODTÜ Yönetiminin üniversite idaresinde alışkanlık haline getirdiği soruşturmalar ve tehditler öğrenciler başta olmak üzere ODTÜ’ nün tamamını hedef alan baskıcı ve ayrıştırıcı anlayışın ürünüdür. Üniversite yönetiminin bu tutumu yalnızca soruşturma açılan öğrencilere karşı olmadığı gibi bu anlayışla mücadele yalnızca bu öğrenciler üzerinden ilerleyemez.

ODTÜ öğrencileri tepkisini mezuniyet protestosunda olduğu gibi hep birlikte ve tek bir ağızdan dile getirmelidir. Protestonun sahiplenilmesi gibi, bu saldırılara karşı yürütülecek mücadelenin de sahiplenilmesi bütün ODTÜ bileşenlerine çağrımızdır! Bu sebeple, hem [email protected] adresine “Protesto haktir, yargılanamaz” diye mail atmaya hem de ODTÜ bileşenlerini 27 Temmuz Perşembe saat dokuzdan itibaren savunmaların yapılacağı Fen Edebiyat Dekanlığına davet ediyoruz. (HABER MERKEZİ)



www.evrensel.net