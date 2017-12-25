İzmir Körfezi'nde 4.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem

İzmir Körfezi'nde sabah 08.13'te 4.8 büyüklüğünde 08.30'da 3.9 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi.

İzmir Körfezi'nde sabah 08.13'te 4.8 büyüklüğünde 08.30'da 3.9 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi.

İzmir'de, saat 08.13'te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 08.30'da da yine aynı yerde, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci deprem de kentte hafif şidette hissedildi.

AFAD, depremin merkez üssünün İzmir'in Foça ilçesine 8.33 kilometre, İzmir'e ise, 41.48 kilometre uzaklıkta, yerin 11.76 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Korkuya neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.

FOÇA GÜNE DEPREMLE UYANDI

İzmir Körfezi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, merkez üssüne yakın olan İzmir’in Foça ilçesinde şiddetli hissedildi. Foçalılar sarsıntının etkisiyle panik yaşadı. Birçok kişi deprem sırasında evlerinden dışarı çıktı. Ancak, ilçede can ve mal kaybı olmadı. Depremin hemen ardından ilçeyi dolaştıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Sarsıntı ilçemizde çok güçlü hissedildi. Birçok vatandaşımız iş ve okula gittikleri için uyanıktı. Bu nedenle hissedenlerin sayısı da çok fazlaydı. Herkes panik halinde evlerinden çıktı. Ancak, hiçbir yaralanma, can kaybı ya da binalarımızda hasar meydana gelmedi. Ben ve çalışma arkadaşlarımın tespit ettiğimiz bir hasarlı bina yok. Henüz bize yapılan bir başvuru da yok" dedi.(DHA)





Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 11:34

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