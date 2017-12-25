Erdoğan’a sarılırken gözaltına alındı: Yanlış anlaşıldım

Şırnak’taki AKP il kongresinde ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Hüseyin Demircan isimli bir kişi kongrede konuşan Erdoğan’a sarılmak için kürsüye çıkınca ortalık birbirine girmiş, Erdoğan ve korumaları panik yaşamıştı. Olay üzerine Demircan da apar topar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Demircan ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı ve olaya ilişkin konuştu.

‘AMACIM SARILMAKTI’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sarılmak isteyen kişinin Hüseyin Demircan olduğu ortaya çıktı. Çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar ailesinden 13 kişiyi kaybeden Demircan, “Tek amacım, sevdalısı olduğum Cumhurbaşkanı'mıza sarılmaktı; ama sanırım yanlış anlaşıldı ve gözaltına alındım” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 08:01

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