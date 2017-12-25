Emirates Tunuslu kadınları uçaklarına almadı

Tunuslu kadınları uçaklarına almayan Emirates havayoluna ait uçakların Tunus’a inişleri yasaklandı.

Tunuslu kadınları uçuşlarına almayı reddederek 'ayrımcılık' yapmakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates havayolu şirketine ait uçakların başkent Tunus'a iniş yapması yasaklandı.

Pazar günü yapılan açıklamada Tunus Ulaştırma Bakanlığı, BAE'li uçak şirketi "uluslararası hukuk ve anlaşmalara" uygun bir çözüm bulana dek bu uygulamanın süreceğini açıkladı.

Yerel basında Emirates havayolu şirketiyle seyahat etmek isteyen bazı Tunuslu kadınların vizeleriyle ilgili ek işlemlere tabi tutulduğu, uçuşlarının da ertelendiği yönünde haberler yer almış, sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde Tunus yetkililerince, BAE'nin Tunuslu kadın yolcuların ülkelerine girmesini ya da buradan transit seferlerle uçmasını yasakladığı açıklandı.

BAE: GÜVENLİK İSTİHBARATI ALDIK

İnsan hakları kuruluşlarının Tunuslu kadınları hedef almakla ve 'ırkçılık' ve 'ayrımcılıkla' suçladığı BAE, bir 'güvenlik istihbaratı' nedeniyle uçuşlarda rötar olduğunu öne sürdü.

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Kargaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Tunuslu kardeşlerimizle bazı özel prosedürler gerektiren güvenlik istihbaratıyla ilgili görüştük. Tunuslu kadınları önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tunus ve BAE arasındaki ilişkileri, etkileri 2011 yılında zirveye ulaşan Arap Ayaklanmaları nedeniyle gerilmişti. İki ülke o zamandan beri ilişkilerini tamir etmeye çalışıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 08:29

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