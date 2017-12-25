Üretim rekoru kıran TEMSA işçileri, insanca yaşamak istiyor

Üretim ve kâr rekoru kıran TEMSA fabrikasında çalışan metal işçileri, düşük ücret dayatması devam ederse üretime yönelik eylemler gerçekleştirecek.

Halil İMREK

Adana

MESS’in yüzde 3,2’lik ücret zammı, üç yıllık sözleşmede ısrar etmesine metal işçilerinin tepkisi sürüyor. Eylem yapılan fabrikalardan biri de Adana’da Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu TEMSA. TEMSA’da işçilerin durumunu öğrenmek için Çelik-İş Adana Şube Başkanı Sedat Aydın ile konuştuk. TEMSA’da ücretlerin düşük olduğunu söyleyen Aydın, üretim ve kâr rekorları kıran işçilerin, insanca yaşanacak ücret talep etmesinin hakları olduğuna dikkat çekti. Sözleşmede olumlu gelişme olmaması halinde üretime yönelik eylemlerin gündeme geleceğini dile getiren Aydın, olası bir grev yasağı konusunda ise “Üç sendikanın ortak tutumları ve işçilerin ailelerinin ekmek davalarına sahip çıkması belirleyici olacak” dedi.

TEMSA’da üye sayılarının 1170, idari kadroyla birlikte çalışan sayısının ise 1600 olduğunu söyleyen Aydın’ın verdiği bilgilere göre işçilerin büyük kısmının 8-15 yıl arası çalışanlar, 400 kadarını da genç işçiler oluşturuyor. Eskiden üretimin bazı bölümlerinde çalışanların beyaz yakalı (idari personel) kategorisinde göründüğünü ve taşeron bulunduğunu hatırlatan Aydın “Bugün TEMSA’da taşeron yok ve üretimde çalışan işçilerin tamamı sendikamız üyesi” dedi.

TEMSA’DA ÜCRETLER DÜŞÜK

TEMSA’da işçilerin ücretlerinin ortalamasının 2000 TL olduğunun bilgisini veren Aydın, “İşçilerimizin yaptığı iş çok ağır bir iş. Düne kadar bende aynı işi yapıyordum. Sonuçta metal işkolunda çalışıyoruz. Otobüs, midibüs üretiyoruz. Kalifiye işçiyiz. Bu işi yapacak işçi üç yılda ancak yetişiyor. Ama ücretler çok düşük. 2014–2017 yıllarını kapsayan TİS’te çok düşük bir ücret zammı aldındı. 2016 yılında asgari ücrete 300 TL zam gelmesi bir grup işçimizin aldığı ücretin asgari ücretin altına düşmesine neden oldu. Sonradan kısmi iyileştirmeler oldu. Şu an fabrikada asgari ücrete yakın ücret alan işçiler var. 2014-2017 MESS grup toplu iş sözleşmelerinde bir çok işçinin ücretleri asgari ücrete eşitlendi. Böylece işçiler arasındaki kıdeme dayalı ücret farklılığı ortadan kalktı. Kıdemli işçiler haklı olarak ücretlerinde iyileştirme beklentisi içinde” dedi.

ÖNCELİK ÜCRET ARTIŞI

Eskiden beri yapılan TİS’lerdeki zam oranlarının ücretlerin düşük olmasına neden olduğunu ifade eden Aydın, TEMSA’nın bu yıl iki defa üretim ve satış rekoru kırdığını hatırlatarak, üyelerinin insanca yaşayacak bir ücreti talep etmesinin en doğal hakları olduğunu kaydetti.

Üç aşamalı bir ücret artışı talep ettiklerini belirten Aydın, “Önce işe giriş yılına göre işçi ücretleri bir seviyeye çekilecek. Yani saat ücreti 2015 yılında 8 ise 10 olacak. 2016 da 10’sa 12 olacak Ardından saat ücretlerine 1.80 lira seyyanen zam istiyoruz. Son olarak da her kıdem yılı için 15 kuruş zam talep ediyoruz” dedi.

İŞÇİ 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEMİYOR

İşçilerin kesinlikle üç yıllık bir sözleşme istemediğini, ikramiyelerde taviz vermeyeceklerini, kıdem zammı istediklerini belirten Aydın, işçilerin MESS’in yüzde 3,2 zam önerisinin de kabul edilecek bir yanın olmadığı görüşünde olduklarını aktardı. Eylemlere yüzde 95 oranında bir katılım sağlandığını anlatan Aydın, MESS’in önerisini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi. Aydın, kırmızı çizgi ilan ettikleri iyi bir ücret, ikramiyelerin düşürülmemesi, kıdem farkı uygulanması ve sözleşmenin 2 yıllık olması gibi ana taleplerde ısrarcı olacaklarını vurguladı.

SENDİKALARIN VE İŞÇİLERİN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

İşçilerin “Daha etkili, protestoyu aşan, üretimi etkileyecek tarzda eylemler yapılmalı” talebini hatırlattığımız Şube Başkanı Sedat Aydın, işçilerin birlik olmasının çok önemli olduğunu, eylemlerin dozajının giderek artacağını, olumlu bir gelişme olmazsa üretimi durdurmaya yönelik eylemlerin de olacağını dile getirdi. “Süreç greve gider mi ve bunun için nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz?” diye sorduğumuz Aydın, şunları söyledi: “Eğer taleplerimiz karşılanmazsa, TİS süreci grevle sonuçlanırsa yani greve gitmek durumunda kalırsak bundan da geri durmayacağımızı herkes bilsin.” “Hükümetin grevleri yasaklayabileceği”ne dair bir kaygının gündemde olduğunu sorduğumuz Aydın, “2019 yılında seçimler olacak. Hükümet 130 bin dolayında metal işçisini ve aileleri ile birlikte büyük bir seçmen kitlesini karşısına almayacaktır diye düşünüyorum. Eskisi gibi hükümetin bu kadar kolay metal işçisinin grevini yasaklayacağını sanmıyorum. Bir de burada üç sendikanın ortak tutumları ve işçilerin ailelerinin ekmek davalarına sahip çıkması belirleyici olacak diye düşünüyorum.”

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 13:16

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