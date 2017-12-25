Beşiktaş'ta Arda Turan bilmecesi

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Arda Turan’ı kadrosuna katmayı planladığı iddia ediliyor.

Beşiktaş ara transfer dönemini bir hayli yoğun geçirecek gibi görünüyor. İlk olarak 3 ay önce anlaşmaya vardığı Vida'ya resmi imzayı attırması beklenen Beşiktaş’ın Barcelona kadrosunda yer alan Arda Turan'ı da kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın iddialarına göre; Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten Arda Turan için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu.

İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken Arda Turan kanadında ilginç gelişmeler de yaşandı. Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi. Yemekten ilk olarak Beşiktaş'ın eski genel menajeri ve yorumcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin Arda ile fotoğraf paylaşarak 'Come to Beşiktaş' mesajını yazdı.

İlerleyen saatlerde bu kez Arda, yemekte bulunan Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin ile olan fotoğrafını paylaştı ve 'kaptan-can' yazdı. Bu fotoğrafın hemen ardından da Tolga Zengin Arda ile olan fotoğrafını paylaşıp 'kardeşim candır' dedi.

Gece yaşanan fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken gelişmeler Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı.

Barcelona’nın Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak. (HABER MERKEZİ)

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