Samsun’da Maraş ve 19 Aralık cezaevi katliamları lanetlendi

Samsun emek ve demokrasi güçleri Maraş ve 19 Aralık Cezaevi katliamlarında hayatını kaybedenleri andı.

Samsun’da emek ve demokrasi güçleri Gazi Sahnesi önünde bir araya gelerek Maraş ve 19 Aralık Cezaevi katliamlarında hayatını kaybedenleri andı. Basın açıklamasını yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş 1978’de Maraş’ta, 2000’de cezaevlerinde yaşanan katliamları unutmadıklarını ifade etti. Katliama neden olan zihniyetin bugün de devam ettiğini dile getiren Ermiş,

Mezhep çatışmasını temel alan katliamların asıl hedefinin muhalefet ve yoksul halk olduğunu söyleyen CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise o dönemde katliamları gerçekleştiren zihniyetin bugün katliamların aydınlatılması önünde engeller çıkardığını söyledi.

Mecliste Maraş katliamı için verilen araştırma önergesinde ‘katliam’ sözcüğünün ağır bulunduğunu hatırlatan Zeybek, hükümetin bu şekilde katliamın taraftarı olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Basın açıklamasından sonra Gazi Sahnesi’nde etkinlik gerçekleştirildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Sekreteri Tuncer Onur, Maraş Katliamı’na giden süreci ve katliamın nasıl örgütlendiğini anlattı, mezhep çatışması gibi gösterilen katliamın devlet tarafından planlandığını söyledi.

Etkinlikte konuşan Murat Çepni ise 19 Aralık cezaevleri katliamına ilişkin konuştu. Katliamın mağdurlarından olan Murat Çepni katliamın cezaevleri üzerinden toplumun muhalif kesimlerini şekillendirmeye dönük olduğunu söyledi. KHK ile tek tip kıyafet uygulamasının yürürlüğe sokulmasına da tepki gösteren Çepni, dayatılan her türlü tek tipleştirmeye karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesinde birleşme çağrısı yaptı. Etkinlik sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisiyle devam etti. (Samsun/EVRENSEL)

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