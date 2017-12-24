Kamyonet evin çatısına düştü

Karabük'te bir kamyonet, yuvarlanarak evin çatısına düştü.

Karabük'te, bir kamyonet yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlarak evin çatısına düştü.

Olay, akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Soğantepe mevkiinde meydana geldi. 23 yaşındaki Emrullah Lort idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Ramazan Tamaç'a ait tek katlı evin çatısına ters düşen kamyonetten yaralı olarak çıkan Emrullah Lort, çatıdan aşağıya indi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Sürücünün kamyonette arkadaşının bulunduğunu söylemesi üzerine arama yapıldı. Ancak başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Lort, daha sonra kamyonette yalnız olduğunu söyledi. Sürücünün alınan kan örneğinden 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haber verilmesiyle yaz aylarında kullandıkları evlerine gelen Tamaç ailesi, gördükleri manzara sonrası sürücüden şikayetçi oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Karabük/DHA)

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