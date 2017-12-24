Malatya’da Ekim Devriminin 100. yılı paneli

Malatya’da EMEP, Ekim Devrimi’nin 100. yılı kapsamında ‘Lenin, Stalin, Troçki Tartışmaları’ paneli düzenledi.

Malatya’da Ekim Devrimi’nin 100. yılı kapsamında “Lenin, Stalin, Troçki Tartışmaları” paneli yapıldı. Emek Partisi (EMEP) Malatya İl Örgütü’nün düzenlediği, Ekim Devrimi'nin 100. yılı kapsamında,” Sosyalizm geçmiş değil gelecek!” şiarıyla devrimin kazanımlarını ve sosyalizmin güncelliğini ele alan Aralık ayı panellerinde bu hafta Teori Ve Eylem Dergisi Yazarı Arif Koşar’ın katılımıyla “Lenin, Stalin, Troçki Tartışmaları” konuşuldu.

‘İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ SİSTEM EN TEMEL SORUNLARI ÇÖZMEKTEN ACİZ’

“Lenin, Stalin, Troçki Tartışmaları” konusuna geçmeden önce Koşar, “İçinde yaşadığımız toplumsal sistem en temel sorunları çözmekten aciz. Örneğin, memlekette her ilde sokakta Suriyeli çocukları görüyoruz. Bir sokak çocuğunu buradaki 80 kişi dayanışma ağıyla sokaktan kurtarabilir. Ama içinde bulunduğumuz kapitalist sistem devasa devlet aygıtına ve sosyal örgütlenmesine rağmen bir sokak çocuğu meselesini bile çözemiyor. İşsizlik sorunu Türkiye’de resmi rakamlara yüzde 11’in üzerinde, gerçek rakamlara göre ise yüzde 20’nin üzerinde. İşsizlik sorunu tek bir kararname ile çalışma sürelerini 8 saatten 7 saate düşürülüp ortaya çıkan iş boşluğunu işsizlerle doldurarak bir gecede çözülebilir. Evsizlik sorunu, örneğin Amerika’da 5 milyon evsiz insan var. 18 milyon da boş ev var. 18 milyon boş evin bir kısmına yerleştirdiği zaman evsizlik sorunu çözülür. Ama kapitalizm bu sorunları çözme becerisi gösteremeyen bir toplumsal sistem. Tabi bunu çözememesi aklına gelmemesinden değil. Bunları çözmemesinin sebebi kapitalizmin üretim ilişkileri ve toplumsal sistemi itibari ile artı değer sömürüsüne, artı değer birikimine dayanan bir sistem olduğu içindir” şeklinde konuştu. (Malatya/EVRENSEL)

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