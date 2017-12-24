Venezuela’da 80 tutuklu serbest bırakılıyor

Venezuela hükümeti aralarında aşırı sağcı siyasetçi Leopoldo Lopez’in de bulunduğu 80 siyasi tutukluyu serbest bırakmaya başladı.

Venezuela hükümeti aralarında aşırı sağcı siyasetçi Leopoldo Lopez’in de bulunduğu 80 siyasi tutukluyu serbest bırakmaya başladı. Brezilyalı ve Kanadalı iki diplomatın ise sınır dışı edilmesine karar verdi.

Cumartesi günü resmi televizyon kanalında 30 kişinin serbest bırakılma görüntüleri yayınlandı.

KANADA VE BREZİLYALI DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

Öte yandan Venezuela hükümeti Brezilya’nın Karakas Büyükelçisi Rui Pereira ve Kanadalı diplomat Craig Kowalik’in ülkeden sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Venezuela Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Delcy Rodriguez, büyükelçiyi “kardeş ülkedeki hükümet tarafından ihlal edilen anayasal düzen yeniden sağlanıncaya kadar ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiklerini” söyledi.

KANADA VENEZUELA’YA YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Rodriguez ayrıca Kanadalı diplomatı da Venezuela’nın iç işlerine sürekli ve bariz bir şekilde müdahale etmekle suçladı. Kanada, son dönemde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı söylemlerini artırmış ve Venezuela’ya yaptırımlar uygulamıştı.

Kanada hükümeti dün, Venezuela, Rusya ve Sudan’da bulunan 52 yetkilinin mal varlıklarını dondurmuş ve Kanada topraklarına girmelerini yasaklama kararı almıştı. (DIŞ HABERLER)

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