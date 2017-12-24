Çankaya’da Evrensel’le dayanışma etkinliği düzenlendi

Emek Partisi Çankaya İlçe Örgütü, Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Etkinliğe Yazarımız İhsan Çaralan, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Serpil Akpınar, BES MYK üyeleri ve 1 ve 2 nolu şube başkanları ile Eğitim Sen MYK Üyesi İsmail Sağdıç katıldı.

Kahvaltıda konuşan Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Aslan, havuz medyasının tüm medyayı zapturapt altına aldığı ve muhalif gazetecilerin tutuklandığı bir dönemde, Evrensel’in gerçekleri halka ulaştırmak için çabaladığını söyledi.

Fikret Aslan, karanlığı aydınlatmak için Evrensel’e ve gerçekleri yazan diğer gazetecilere çok iş düştüğünü ifade etti.

'EVRENSEL’İ DAHA ÇOK OKUTMAYA ÇABALAYACAĞIZ'

Kendilerinin de bu dönemde daha çok sorumluluğu olduğunu dile getiren Aslan, “Biz de Evrensel’i daha çok işçi ve emekçiye okutabilmek için çabalayacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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