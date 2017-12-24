Dev Turizm-İş Genel Kurulu Antalya’da yapıldı

DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş sendikasının 3'üncü Olağan Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalarda mücadele vurgusu öne çıktı.

Mahir DOĞAN

Antalya

Dev Turizm-İş sendikası 3'üncü Olağan Genel Kurulu'nu Antalya'da gerçekleştirdi. Genel kurulua siyasi parti, sendika, kitle örgüt temsilcileri ve delegeler katıldı. Genel Başkan Mustafa Kahyaoğlu yaptığı konuşmada, en önemli turizm kentlerinden Antalya'da irili ufaklı pek çok örgütlenme yaparak toplu sözleşme imzaladıklarını, ancak bunun yetmeyeceğini belirterek, "Bizler işçilerin örgütlenmesi ve güvenceli bir işe sahip olmaları için mücadelemizi sürdürmeye daha bir hız ile devam edeceğiz"dedi.

Söz alan delegeler, iş yerlerinde yaşanan baskı ve işten atmalara karşı daha çok işçinin örgütlenmesi gerektiğine dair konuşmalar yaptı.

Genel kurulda söz alan Emek Partisi Antalya İl Başkanı Sadık Türk, ülkenin içinde bulunduğu tek adam diktatörlüğünden kurtulmanın tek yolunun, işçilerin birliği ve oluşturulacak geniş birliktelikle mümkün olacağını belirtti.

Daha sonra söz alan Antalya Gıda-İş örgütlenme uzmanı Mustafa Aykara yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı!nın imzaladığı taşeron yasasına vurgu yaptığı konuşmasında "AKP iktidarı daha önce Davutoğlu Başbakanlığı döneminde sunduğu taşeron yasasının aynısını bu kez yeni bir yasa gibi halka lanse etmekte. Oysaki bu yasa taşeron işçilere kadro değil, yeni bir güvencesiz iş sunmaktadır. Bu çıkarılan yasa işçilerin bu güne kadar biriktirdiği kıdem tazminatı ve işverene karşı açılan davalardan vaz geçmesi koşulunu dayatmaktadır. Biz bu yasanın yerine tüm taşeron işçilerin koşulsuz kadroya alınmasını istiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yönetim kurulunun delegelere sunduğu faaliyet raporlarının ibra edilmesiyle seçimlere geçildi. Seçimlere eski yönetimin sunduğu Mustafa Yahyaoğlu başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

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