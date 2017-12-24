Binali Yıldırım: 110 bin yeni personel alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yılda 110 bin memur alımı yapılacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yılda toplan 110 bin memur alımı yapılacağını söyledi. Kilis Valiliği’nde açıklama yapan Yıldırım; 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ifade etti.

Valilik girişinde konuşan Yıldırım, kamu hizmetlerinin daha kaliteli şekilde yerine getirilmesi için 110 bin yeni personel alınacağını belirterek şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı’na 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanlığı’nda da çeşitli hizmetlerde çalıştırmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz.

İŞLERİN AKSAMASI DİYE BİR SORUN YAŞANMAYACAK’

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 9 bin 500 kişilik kadro verileceğini aktaran Yıldırım, “Her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Kredi Yurtlar Kurumu’nun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli çalışmayı başlatmış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması diye bir sorun yaşanmayacak” dedi.

Bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada alım yapılacak personelin dağılımıyla ilgili bilgi verdi. Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Başbakanımız Binali Yıldırım Diyanet işleri Başkanlığı’nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı:

-6000 İmam Hatip.

-3000 Kur’an Kursu Öğreticisi.

-500 Müezzin Kayyım.

Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmî alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun.

Başbakanımız Binali Yıldırım, 2018’de 110.000 kamu personeli alınacağını, bunların bazılarının da dağılımını açıkladı. Buna göre bazı kurumlar;

-36.000’i sağlık,

-20.000’i öğretmen,

-15.000 Adalet Bakanlığı,

-10.900 Gençlik ve Spor Bakanlığı alım yapacak. Hayırlı olsun." (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2017 21:46

www.evrensel.net