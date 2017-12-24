Yeni KHK ile Savunma Sanayii de Cumhurbaşkanlığına bağlandı

CHP ve HDP'li vekiller Evrensel'e değerlendirdi: Meclis tek adam rejimi için devre dışı bırakıldı.

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Sanayii İcra Komitesi ve Müsteşarlığı da Cumhurbaşkanlığına bağlandı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir Meclisin işlevsiz bırakıldığına vurgu yaparak, tek adam rejiminin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler olduğuna dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi Murat Bakan, KHK ile yapılan düzenlemeye ilişkin Evrensel’e yaptığı açıklamada, “Geçmişten bugüne fiili olarak (de facto) inşaa edilen ve referandumla meşru bir zemine oturtmaya çalıştıkları Saray rejiminin ülkedeki tüm kurumları tek elden kontrol etmesinin somutlaşmış halidir” dedi. Bakan devamla şunları söyledi: “Geçmişte iktidara gelirken ‘Ordu seçilmişlerin kontrolünde olmalı Savunma Bakanlığı’na bağlanmalı’ derken şimdi bir tek adama bağlanılarak, Meclisin en önemli iki görevinden birinden Meclisin denetim görevinden kaçırılıyor. Bütçesi ve ulusal güvenlik bakımından alınacak kararların ehemmiyetini düşündüğünüzde parlamentonun etkisizleştirme ve Saray rejimini güçlendirme hamlesinin bir parçası olarak görmek gerekir. Son olarak bu düzenleme neden bir yasa ile yapılmadı, KHK ile yapıldı bunu da tartışmak gerekir. OHAL’de çıkarılan KHK’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün onay için TBMM’ye gönderilmesi gerekir, bu KHK’nin bir an önce Mecliste görüşülmesi ve yasama organının onayının alınması anlamına gelir ancak görüyoruz ki 15 Temmuz’la ilgisi olmayan yüzlerce düzenleme Sarayın yeni bir rejim inşa etmesi için KHK’ler ile çıkarılıyor ve Meclise getirilmiyor.”

MECLİSİN TATİLE GİRMESİNDEN SONRA GELDİ

OHAL’de KHK’lerin yalnızca olağanüstü hale yol açan nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerden oluşması gerekirken kalıcı düzenlemelerin yapıldığına vurgu yapan Bakan, “İki KHK’de bu şekildedir: İki KHK’nin bizim itirazlarımıza rağmen bütçe görüşmelerinin ardından AKP ve onun gizli ortağı MHP oyları ile Meclisin tatile sokulmasının ardından gelmesi dikkat çekicidir. Elbirliğiyle Meclisi etkisizleştirmeye çalışıyorlar ancak buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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‘BAZI ŞEYLERİN ÜSTÜNÜ KAPATMAK MI İSTİYORLAR?’

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi Ziya Pir, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı bağlı olduğu belirtti. AKP ile birlikte Başbakanlığa bağlandığı ifade eden Pir şunları söyledi: “Sadece müsteşarlar değil, bakanlar da işin içine girdi. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı da işin içine giriyor. KHK ilk okuduğumda aklıma gelen ilk ve tek şey şu oldu: Savunma Sanayii Müsteşarlığı, rüşvetin en yoğun döndüğü kurumudur Türkiye’de. Sadece Türkiye’de de değil, Avrupa’daki şirketler dünyada kim karar veriyorsa, onlara her zaman rüşvetle yaklaşıyor, Türkiye’de de bu böyle. Konuyla ilgili Meclise verdiğim soru önergeleri var. Bazı ülkelerin savcıların rüşvetlerle ilgili yürüttüğü soruşturmalarla ilgili, bunlara hâlâ cevap alamadım. Bunun Cumhurbaşkanlığına bağlanması benim aklıma ilk olarak rüşvet olaylarını getirdi. Ne olacak? Birileri ekstran nemalanmak mı istiyor? Ya da bazı şeylerin üstünü kapatmak mı istiyorlar?” Savunma Sanayii Müsteşarlığının savunma sanayiinin ihalelerine girdiğini belirten Pir, “Askeriye lazım olan araç ve gerekçelerin alımını müsteşarlık belirliyor. Türkiye’deki üreticileri bellidir. Silah üreticileri aynı zamanda medya patronlarıdır, AKP üyeleridir. Şimdi bunların hepsi bir araya toplanmış oldu. Onların dışında da savunma sanayiinde ihaleye edilecek bir şey kalmadı. Artık her şeyi tek havuzdan alacaklar” dedi. Hükümetin OHAL’i ilk çıkardığında, darbe girişimine karşı kullanacaklarını dile getirdiğini hatırlatan Pir, “Tamamen Meclis yetkisi ortadan kaldırılmış oluyor” dedi.

YARGININ VESAYETİNİ PEKİŞTİRDİLER

Yargının AKP ve Cumhurbaşkanın vesayeti altında olduğunu hatırlatan Ziya Pir, Danıştay ve Yargıtay’a yapılan atamalarla bunun pekiştirildiğini belirterek, “Hep diyoruz ya, faşizme doğru adım adım. Bu faşizmin ta kendisidir. Tek adam rejiminin kendisini yaşıyoruz şuanda. Demokrasilerde asla olmayacak durumları yaşıyoruz” diye konuştu.

OHAL’e karşı herkesin bulunduğu yerden itiraz etmesi gerektiğini belirten Pir, “OHAL bir an önce kaldırılmalı, KHK ile yapılan düzenlemelerin geri çekilmesini istemeli” dedi.

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DEĞİŞİKLİK NEDEN ACABA?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Savunma Sanayi Müşteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ilişkin, “Bütçesi dün olağanüstü artırılan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Savunma Bakanlığından alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Savunma Sanayi, medya patronları ve AK Parti ilişkisi dikkate alındığında bu değişiklik acaba neden?” diye ordu.

UZMAN ASKERLERE SİLAH EDİNME HAKKI

696 sayılı KHK ile, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

695 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı. Aynı KHK ile 22 subayın rütbesi alındı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek.

696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

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