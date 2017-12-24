Bilecik'te 500 işçi sendika hakkı için yürüdü

Bilecik'te Camiş Madencilik'te çalışan Cam Keramik-iş üyesi işçiler sendika hakları için yürüdü. Yürüyüşe farklı iş kollarından 500 işçi katıldı.

Bilecik’te Kristal-İş’ten istifa ederek DİSK/Cam Keramik-İŞ Sendikası’na üye olan Camiş Madencilik işçileri, yaptıkları yürüyüşle sendikal tercihlerine saygı duyulmasını istedi. İşçi ailelerinin ve farklı sendika ve konfederasyonların örgütlü olduğu fabrikalardan işçilerin de destek verdiği yürüyüşe, yaklaşık 500 kişi katıldı.



Cam Keramik-İş bürosunda toplanan işçiler, Atatürk Caddesi üzerinden belediye çay bahçesi önüne yürüdü. Eyleme AKP dışındaki tüm siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra, Petrol-İş’in örgütlü olduğu Durdem Plastik’ten temsilciler ve işçiler, Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Mefro ve Demisaş işçileri, Tek Gıda-İş’in örgütlü olduğu Mey İçki Fabrikası işçileri, üniversitede çalışan Güvenlik-İş üyesi güvenlik görevlileri ile Porland Seramik ve Sançim Çimento fabrikası işçileri katıldı. Eylemde sık sık “Bilecik işçisi köle değildir”, “Sendika hakkı engellenemez”, “Sözleşme yapılsın ücretler artsın”, “İş ekmek yoksa barış da yok”, “İş ekmek özgürlük” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından Camiş işçileri adına açıklama yapan işçi temsilcisi, 4 yıl önce sendikalaşmaya karar verdiklerini, ilk olarak Şişecam’ın genelinde örgütlü olduğu için Kristal-İş’e gittiklerini dile getirdi. Sendikalaşırken asgari ücret düzeyindeki ücretlerin artmasını beklediklerini dile getiren temsilci, patronun ise sendikanın girmesini engellemek için yetkiye itiraz ettiğini, sendikalaşmaya öncülük eden işçileri işten attığını söyledi.

HAK VERİLMEZ, ALINIR!

Kristal-İş’in bu saldırılara karşı hareket etmek yerine hukuki sürecin sonunu beklemelerini söylediğini, işçileri yatıştırmaya ve oyalamaya çalıştığını aktaran temsilci, “Çoğumuz bu fabrikada on yılını devirdiği halde asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalışıyoruz. Borç içinde yüzmekten, ay sonunu zor getirmekten, işten atılır mıyız korkusuyla yaşamaktan sıkıldık. Tüm arkadaşlarımızla Kristal-İş Sendikasından istifa ederek Cam Keramik-İş Sendikasına üye olduk. Bundan sonra hak verilmez anlayışıyla mücadele edeceğiz. Artık tek bir arkadaşımızın dahi işten çıkartılmasını kabul etmeyeceğiz. Hak ettiğimizi almak için ne gerekiyorsa onu yapacak ve kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek yumruk olacak ve çalışma şartlarımızı iyileştirmek için işverenlerimizle görüşmelerimize başlayacağız” diye konuştu.

ÜRETİMDEN GELEN GÜÇ UYARISI

Ücretlerinin Şişecam’ın diğer fabrikalarındaki ücretlerle aynı seviyeye çekilmesini istediklerini belirten temsilci, şöyle devam etti: “Ama müdürlerimiz bize diyor ki; siz ne bakıyorsunuz Eskişehir’e, Yenişehir’e siz Bilecik’e bakın, Bilecik’in şartları bu. Yani Bilecikli işçiler üvey evlat mıdır? Oradakilere sendika var, Bilecik olunca yok. Adalet bunun neresinde, Bileciklilerin ne suçu var? Şişecam’ın binlerce sendikalı işçisi var Bilecik’teki 90 işçi mi fazla geldi? Yaptığımız işler çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerdir. Bütün gün kanserojen tozları soluyoruz, işçinin sağlığına daha çok önem verilmesini ve daha düzenli çalışma şartları istiyoruz. Anayasal hakkımızı kullanarak seçtiğimiz sendikanın işverenimiz tarafından tanınmasını, işçilerin bu kararına saygı gösterilmesini ve tüm sorunların masada tatlıya bağlanmasını istiyoruz.”

Talepleri için gerekirse üretimden gelen güçlerini kullanacakları uyarısında bulunan temsilci, patronu sendikalarıyla görüşme masasına oturmaya çağırdı, destek çağrısında bulundu: “Burada en büyük desteği Bilecik halkından ve Şişecam’ın diğer fabrikalarındaki işçi kardeşlerimizden bekliyoruz.”

KAZANANA KADAR SÜRECEK

Sendika adına konuşan Cam Keramik-İş Genel Sekreteri Ergin Ay da Camiş işçilerinin 15 gündür seslerini duyurabilmek için fabrikada eylemler yaptığını hatırlattı. İşverenden randevu almak için defalarca başvurduklarını ancak muhatap bulamadıklarını aktaran Ay, “Bugün burada Şişecam patronlarını bir kez daha masaya çağırmak için toplandık. Bilecik şartları dedikleri şey değiştiğinde esnaf da, köylü de, öğrenci de kazanacak, herkes rahat bir nefes alacaktır. Cam Keramik-İş olarak üyelerimizle birlikte bu bilinçle ve bu inançla mücadele ediyoruz. Hep birlikte kazanacağımız bu mücadeleyi yine hep beraber kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş da bu mücadeleyi hep birlikte vereceklerini ve kazanana kadar sürdüreceklerini dile getirdi. (Bilecik/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2017 17:12

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