Midyat’ta tarihi dokuyu bozan yapının inşası yeniden başladı

Mardin Midyat’ta tarihi dokudaki yapıların yanından bir inşaat yükseliyor. Durdurulan inşaat bir hafta önce yeniden başladı.

Mardin’in Midyat ilçesinde 2. derece sit alanı olan Bethil Kilisesi ile Konuk Evi arasındaki alanda inşaatı durdurulan yapının yapımına yeniden başlandı.

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Akçakaya mahallesinde 2. derece sit alanı ilan edilen tarihi Bethil Kilisesi ile Konuk Evi arasında kalan alanda 3 ay önce inşaat temeli atıldı. Yapının şuana kadar 2 katı tamamlandı. İlçedeki tarihi dokuyu bozduğundan dolayı tartışmalara neden olan yapının inşasının durdurulması için kentte bulunan bazı dernek ve kişiler tarafından kaymakamlığa itirazda bulunuldu. Bunun üzerine inşası durdurulan yapının üst katında bulunan küçük bir bölüm yıkıldı.

BİR HAFTA ÖNCE YENİDEN İNŞASI BAŞLADI

Ancak inşaat tüm itirazlara rağmen bir hafta önce yeniden başladı. Duvarları örülen yapının imar izninin Diyarbakır’da bulunan Anıtlar Kurulu’ndan alındığı kaydedilirken, yapının kentteki hükümete yakın kişilere peşkeş çekildiği iddia ediliyor.

‘SADECE İZİN ALINARAK TADİLAT YAPILABİLİR’

Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker

Konu hakkında konuşan Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker, ilçedeki tarihi mekanların bulunduğu alanların tümünün 17 yıl önce sit alanı ilan edildiğini ifade etti. Türker, “Burada ancak tadilat yapılabilir. Tarihi bir yer olduğu için de izin almak gerekir. Öyle kolay kolay inşaat izni verilmez” dedi.

3 ay önce kepçelerin kazı yaparak inşaata başlaması üzerine kentte tepkilerin yükseldiğini dile getiren Türker, “Gelen turistler bile tepki gösterdi. Dilekçe verenler oldu. Ama kısa bir süreliğine inşası durdurulan yapıda çalışmalar bir hafta önce yeniden başladı” diye konuştu.

“Nasıl izin verildi ve ruhsatı kim verdi?” diye soran Türker, “Bu sorunun cevabını tam bilmiyoruz. Midyat’ın en önemli yerinde yapılan bu inşaat bir soykırımdır. Tarihi dokuya karşı bir soykırımdır” tepkisinde bulundu.

Türker şu çağrıda bulundu: “Bu ucubeyi durdursunlar ve yıksınlar. Midyat tarihine ihanettir. Kaymakam beyin yetkisi var mı yok mu bilmiyorum. Ama Midyat’ı seviyor ve turist gelmesini istiyorsak bu inşaat acilen durdurulmalı.” (Mardin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2017 16:16

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